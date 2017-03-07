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Две тонны афганского изюма не пустили в Омский регион на южной границе

7 марта 2017, 13:42
Рейдовое мероприятие.

7 марта в Черлакском районе Омской области инспекторы задержали грузовик с двумя тоннами сушеного винограда, сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

Машина следовала из республики Казахстан. В Черлакском районе была остановлена для проверки. Как выяснилось, в кузове автомобиля перевозился изюм, происхождение товара - республика Афганистан.

В ходе дальнейшей проверке документов установлено, что продукция перевозится без фитосанитарного сертификата республики Казахстан.

Россельхознадзором принято решение о запрете ввоза груза в Россию и возврате в Казахстан. В настоящее время груз задержан. В отношении перевозчика возбуждено административное дело по статье 10.2 КоАП РФ.

Фото: rsn-omsk.ru

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