19-летняя омичка представит коллекцию одежды на Неделе моды в Риме

«Будут очень легкие, воздушные ткани. Натуральные. Много ручной работы, много кутюр. Я сама это очень люблю и получаю от этого истинное удовольствие», говорит Вейгант. «Чтобы добиться силуэта – трапеции – я соединила две ткани, неопрен и жаккард. Соединяла вручную, стеклярусом. Глазки у стрекоз тоже сделаны из стекляруса. Моя коллекция будет называться «Майя» - это насекомые, их фактура, их летящее звучание (когда брючки шуршат). Меня вдохновляют насекомые. Чтобы добиться этого звука, я вышивала их пайетками. Эта коллекция будет развиваться и дальше».