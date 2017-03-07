Город55
ГлавноеВсе новости

19-летняя омичка представит коллекцию одежды на Неделе моды в Риме

7 марта 2017, 11:51
Ответственная задача.

19-летняя студентка Виктория Вейгант, призёр Всероссийского фестиваля искусства и дизайна «Сибирская этника», через 2,5 недели представит на Неделе моды в Риме свою коллекцию одежды «Майя». Девушку выбрали итальянские эксперты из пяти омских конкурсанток.


Вейгант учится на третьем курсе кафедры «Дизайн костюма» и уже стала автором запоминающейся коллекции под названием «Кабы я была царица».


- Я сейчас развиваю новую коллекцию, очень готовлюсь и волнуюсь, - признается дизайнер. - На мне огромная ответственность – представлять свой дорогой институт, город Омск, свою кафедру «Дизайн костюма», которой я очень горжусь. Это от чистого сердца я говорю.

По словам девушки, в развитии коллекции лежит женственность, работы относятся к сезону «весна-лето».

«Будут очень легкие, воздушные ткани. Натуральные. Много ручной работы, много кутюр. Я сама это очень люблю и получаю от этого истинное удовольствие», говорит Вейгант. «Чтобы добиться силуэта – трапеции – я соединила две ткани, неопрен и жаккард. Соединяла вручную, стеклярусом. Глазки у стрекоз тоже сделаны из стекляруса. Моя коллекция будет называться «Майя» - это насекомые, их фактура, их летящее звучание (когда брючки шуршат). Меня вдохновляют насекомые. Чтобы добиться этого звука, я вышивала их пайетками. Эта коллекция будет развиваться и дальше».

От поездки в Рим дизайнер ждет «грандиозности»:


- Это такая возможность, которая дается не каждому, и я жду, что эта поездка изменит мою жизнь. Когда идут мои коллекции, меня всегда переполняют эмоции, я обычно плачу. Победа – не главное, я думаю, что сама чему-то научусь у других участников, и у меня что-то возьмут.

Фото: vk.com/v.veygant

#Новости#Главное#Культура#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31