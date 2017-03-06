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Вредные бактерии обнаружены в омских продуктах

6 марта 2017, 11:54
Проверка Россельхознадзора.

По данным пресс-службы омского референтного центра Россельхознадзора, из поступивших в экспертную ветеринарную лабораторию 123 образцов прошли проверку 100 образцов, остальные – нет.

В ходе проверки, проведенной в феврале, с образцами было проведено 403 испытания.

По результатам лабораторных исследований, в 2-х образцах ультрапастеризованного молока обнаружено наличие хлорамфеникола, а в образце сливочного масла зафиксировано превышение общей бактериальной обсемененности (КМАФАнМ).

Рыбные биточки оказались заражены золотистым стафилококком, а три образца мяса птицы не соответствовали нормативной документации: в одном из образцов превышена общая бактериальная обсемененности, в другом – найдены бактерии рода сальмонелла, еще в одном образце обнаружено наличие патогенных микроорганизмов – листерий.

В образце соленой лососевой икры обнаружено превышение КМАФАнМ и превышение количества дрожжей.


Кроме этого, при санитарной оценке производственных помещений по зараженности воздуха, установлено, что 3 образца не соответствуют нормативной документации по превышению плесеней, в 4-х образцах смывов специалистами зарегистрированы бактерии группы кишечной палочки.

Фото: иллюстрация

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