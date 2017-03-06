Вредные бактерии обнаружены в омских продуктах

Рыбные биточки оказались заражены золотистым стафилококком, а три образца мяса птицы не соответствовали нормативной документации: в одном из образцов превышена общая бактериальная обсемененности, в другом – найдены бактерии рода сальмонелла, еще в одном образце обнаружено наличие патогенных микроорганизмов – листерий.