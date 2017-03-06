Вместо маршруток ПАТП Омска выпустят в рейс 30 новых автобусов

Ранее, во время прямого эфира телепередачи «Наш Омск», мэр города Вячеслав Двораковский рассказал, что в Омске с 1 марта вне закона оказались около 400 Газелей , вместимостью меньше, чем 13 мест. Поэтому на их замену на улицы города постепенно будут выходить более комфортные и вместительные автобусы. «Каждый такой автобус в год может приносить до миллиона рублей прибыли», - отметил градоначальник.