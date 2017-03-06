Вместо маршруток ПАТП Омска выпустят в рейс 30 новых автобусов

Надежные, комфортные и безопасные автобусы, вместительностью по 64 пассажира, планируют приобрести этим летом два муниципальных пассажирских предприятия.
Об обновлении городского автобусного парка сообщает пресс-служба мэрии.
В департаменте транспорта уточнили, что ПАТП №№7 и 8 приобретут по 15 автобусов среднего класса за счет собственных средств с учетом средств госпрограммы утилизации и лизинга.
Технические характеристики автобусов ПАЗ-320414-04 позволяют сказать, что данные транспортные средства предназначены для городских и пригородных поездок с интенсивным пассажиропотоком. Как поясняют специалисты, подвижной состав оснащен двигателем российского производства (ЯМЗ-534) и коробкой-автоматом (Allison), что, в свою очередь, позволяет автобусу соответствовать современным нормам экологической безопасности и топливной экономичности.
Кроме этого, салон оборудован двустворчатой дверью поворотно-лавирующего типа, что делает посадку-высадку пассажиров более комфортной.
Ранее, во время прямого эфира телепередачи «Наш Омск», мэр города Вячеслав Двораковский рассказал, что в Омске с 1 марта
Фото: bus.ru