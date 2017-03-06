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В центре Омска Газель опрокинулась набок после столкновения с Тойотой

6 марта 2017, 07:29
Авария на Фрунзе.

Накануне в Центральном округе города Омска, на пересечении улиц Фрунзе и Орджоникидзе, произошло столкновение автомобиля Toyota Camry и "Газели", в результате которого последняя оказалась перевернута.

В социальных сетях очевидцы опубликовали сделанные на месте ДТП фотографии. На снимках видно, что в результате столкновения у японского автомобиля оказались разбитыми передние фары, погнулась крышка капота и оторван бампер. У лежащей на боку "Газели" разбито лобовое стекло, а также погнута крыша.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и спасатели.


Фото: vk.com/chp55




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