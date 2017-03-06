В центре Омска Газель опрокинулась набок после столкновения с Тойотой

Накануне в Центральном округе города Омска, на пересечении улиц Фрунзе и Орджоникидзе, произошло столкновение автомобиля Toyota Camry и "Газели", в результате которого последняя оказалась перевернута.
В социальных сетях очевидцы опубликовали сделанные на месте ДТП фотографии. На снимках видно, что в результате столкновения у японского автомобиля оказались разбитыми передние фары, погнулась крышка капота и оторван бампер. У лежащей на боку "Газели" разбито лобовое стекло, а также погнута крыша.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и спасатели.
Фото: vk.com/chp55