В центре Омска Газель опрокинулась набок после столкновения с Тойотой

В социальных сетях очевидцы опубликовали сделанные на месте ДТП фотографии. На снимках видно, что в результате столкновения у японского автомобиля оказались разбитыми передние фары, погнулась крышка капота и оторван бампер. У лежащей на боку "Газели" разбито лобовое стекло, а также погнута крыша.