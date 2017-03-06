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В Омске пожарные более трех часов тушили жилой дом

6 марта 2017, 10:17
Происшествие в Ленинском округе.

В ночь на 6 марта в Омске загорелся двухквартирный жилой дом, располагающийся в Ленинском административном округе города. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть пожарно-спасательной службы в 02:20.

На место незамедлительно выехали спасатели в составе 18 человек, 4 единиц спецтехники, кроме этого на пожаре работало 1 звено газодымовой защиты.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, очаг возгорания удалось локализовать в 02:36, после этого спасатели еще более трех часов боролись с последствиями пожара. Полная ликвидация - в 05:31.

По факту данного происшествия назначена и проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства пожара.

Фото: иллюстрация


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