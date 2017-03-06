В Омске готовятся к подтоплению, обкладывая мешками подземные переходы

Для того, чтобы защитить городские искусственные сооружения от паводка, в Омске начали укладывать мешки с песком при спусках в подземные пешеходные переходы. Всего на эти цели создан резерв из 100 тонн песка и 50 тонн щебня. Кроме этого, удаляется наледь и снег с мостов и путепроводов.
По словам Галины Зурнаджан, директора БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», 300 мешков планируется выложить у подземных переходов, чтобы остановить возможный сход воды. Почти половина из них уже уложены при спуске в переходы у кинотеатра Маяковский, рядом с остановками Дом туриста, Цирк, Железнодорожный вокзал и другими. Также мешки складируются в служебных помещениях переходов на случай погодного экстрима.
Параллельно с этим, проверяются все насосы и сантехническое оборудование подземных сооружений, очищаются и промываются дождеприемные колодцы, накопительные емкости в насосных помещениях и водоотводные устройства на мостах и путепроводах.
Как отметил на заседании противопаводковой комиссии Сергей Фролов, заместитель мэра, директор департамента горхозяйства, на всей территории города