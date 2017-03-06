Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске готовятся к подтоплению, обкладывая мешками подземные переходы

6 марта 2017, 17:35
На случай паводка.

Для того, чтобы защитить городские искусственные сооружения от паводка, в Омске начали укладывать мешки с песком при спусках в подземные пешеходные переходы. Всего на эти цели создан резерв из 100 тонн песка и 50 тонн щебня. Кроме этого, удаляется наледь и снег с мостов и путепроводов.

По словам Галины Зурнаджан, директора БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», 300 мешков планируется выложить у подземных переходов, чтобы остановить возможный сход воды. Почти половина из них уже уложены при спуске в переходы у кинотеатра Маяковский, рядом с остановками Дом туриста, Цирк, Железнодорожный вокзал и другими. Также мешки складируются в служебных помещениях переходов на случай погодного экстрима.

Параллельно с этим, проверяются все насосы и сантехническое оборудование подземных сооружений, очищаются и промываются дождеприемные колодцы, накопительные емкости в насосных помещениях и водоотводные устройства на мостах и путепроводах.

Как отметил на заседании противопаводковой комиссии Сергей Фролов, заместитель мэра, директор департамента горхозяйства, на всей территории города продолжаются мероприятия, направленные на предупреждение паводка. Он поставил задачу, к концу недели очистить от снега и наледи все мосты.

#Новости#Общество#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31