В Нефтяниках вырубят 150 деревьев высотой с 9-этажные дома

По ее словам, в этом году будет благоустроено и высажено новых деревьев сразу на нескольких площадках. Так, в Центральном округе вырубят аварийные деревья и посадят новые в сквере «Загородный». В Кировском округе – сквер Авиаторов. Ленинский округ - у ДК «Железнодорожник». В Октябрьском округе – улица Б. Хмельницкого.