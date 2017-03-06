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В Нефтяниках вырубят 150 деревьев высотой с 9-этажные дома

6 марта 2017, 18:39
Ликвидация аварийных деревьев.

О планах озеленения Омска в предстоящем сезоне на сегодняшней пресс-конференции в мэрии рассказала главный агроном БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Галина Цыганова.

По ее словам, в этом году будет благоустроено и высажено новых деревьев сразу на нескольких площадках. Так, в Центральном округе вырубят аварийные деревья и посадят новые в сквере «Загородный». В Кировском округе – сквер Авиаторов. Ленинский округ - у ДК «Железнодорожник». В Октябрьском округе – улица Б. Хмельницкого.

Долгие годы оставалась без внимания улица Энтузиастов в Советском округе, отметила Галина Цыганова. Многим деревьям там более 50 лет.

«Мы осенью выезжали – смотрели, актировали эти деревья. Они выросли выше 9-ти этажных зданий, они аварийны. В то время на метре квадратном высаживалось по 3-4 тополя. Эта загущенность и создала аварийность», - сказала главный агроном.

Сегодня в мэрии готовится большой проект по наведению порядка на улице Энтузиастов и прилегающих территориях. Планируется заменить все аварийные тополя, а вместо них высадить крупномерный посадочный материал. Специалисты управления дорожного хозяйства рассчитывают привлечь общественность и предприятия.

«Мы когда стали считать, получилось более 150 штук деревьев аварийных. Это большой объем работ, может быть даже не на один год. В проекте заложен выход на улицу Химиков, 22 апреля, в перспективе планируем сделать пешеходный бульвар», - отметила Цыганова.

Фото: иллюстрация

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