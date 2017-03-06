Управляющие компании в Омске неправильно начисляли ОДН

В связи с потопавшими обращениями омичей, а также сообщениями СМИ региональная прокуратура провела проверку обоснованности и законности расчета и взимания с граждан платы за потребление коммунальных ресурсов при содержании общего имущества в многоквартирных домах лицами, которые осуществляют управление многоквартирными домами на территории Омска.
В ходе проведенной проверки были выявлены допущенные управляющими организациями при начислении, взимании соответствующей платы. В частности, ООО «Сибирский коммунальник» в многоквартирных домах начислило плату за водоотведение при содержании общего имущество при том, что соответствующего норматива нет на территории региона.
При расчете платы за потребленную в многоквартирных домах при содержании общего имущества горячую и холодную воду ООО «УК «Уют-центр» необоснованно учитывало площади технических чердаков и подвалов.
ООО «Управляющей компанией «Жилищник 6» применялся норматив потребления услуг по водоснабжению, присущий другой категории домов, из-за чего омичам приходилось платить больше.
Утративший норматив потребления услуг по водоснабжению на основании приказа РЭК применялся ООО «УК «Жилищник 7».
Кроме того, факты несоответствия платежных документов требованиям, в частности, отсутствия указания в них отдельной строки с размером платы по каждому отдельному потребленному при содержании общего имущества в многоквартирных домах виду коммунальных ресурсов.
Прокуроры административных округов Омска для устранения нарушений закона внесли представления руководителям управляющих организаций, в том числе с требование осуществления перерасчета платы в сторону ее уменьшения. Кроме того, в региональную Госжилинспекцию направлены материалы проверок для решения вопроса, касательно привлечения к административной ответственности виновных лиц.
Акты прокурорского реагирования в настоящее время находятся на рассмотрении.
По материалам пресс-службы прокурату Омской области
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved