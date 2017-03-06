Управляющие компании в Омске неправильно начисляли ОДН

В связи с потопавшими обращениями омичей, а также сообщениями СМИ региональная прокуратура провела проверку обоснованности и законности расчета и взимания с граждан платы за потребление коммунальных ресурсов при содержании общего имущества в многоквартирных домах лицами, которые осуществляют управление многоквартирными домами на территории Омска.