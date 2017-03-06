Угроза масштабного подтопления в Омске сохраняется в сотне мест

После ситуации с массовым подтоплением в 2016 году, регион заранее готовится к паводку. Накануне портал Gorod55.ru сообщал со ссылкой на мэра Дворковского, что в Омске «ведется круглосуточный вывоз снега с улиц, переулков, площадей», при этом «угроза масштабного подтопления все равно остается».
Работы по предупреждению паводка контролируются ежедневно, сообщает Сергей Фролов, первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства. Противопаводковые мероприятия реализует ряд департаментов: транспорта, спорта, имущественных отношений, экономической политики, культуры, образования, а также администрации округов.
Вывоз снега с территории частного сектора, где расположено большинство мест возможного подтопления, в мэрии держат на особом контроле: на сегодня снег убран на 160 участках из ранее названных 254, «это две трети от плана», сообщают в пресс-службе Администрации Омска. То есть на данный момент остается еще 94 участка потенциального подтопления. Снег вывозит Управление дорожного хозяйства и благоустройства, совместно с областными ДРСУ, а также при помощи арендованной техники.
По словам Фролова, в части уборки снега службы «идут с опережением графика». При этом дорожникам ставят задачу «как можно оперативнее вывезти снег с первоочередных территорий» и приступить к отработке дополнительных объектов.
В городе продолжается вскрытие, прочистка и промывка ливневой канализации, в частности дождеприемных колодцев (готовы к работе более 900 объектов), водоперепускных труб (готовы 110 объектов) и лотков. Подготовлено порядка 8 600 погонных метров ливневой канализации. По состоянию на 6 утра сегодня, 6 марта, вывезено свыше 620 тысяч кубометров снега.
«Ситуация непростая – она вызывает дополнительную тревогу и озабоченность. …Земля промерзла всего на 300-350 миллиметров, под промерзшим слоем земли грунт насыщен на 70 процентов, то есть практически после таяния снега, верховодку земля не примет – она останется сверху», утверждает Двораковский, отмечая, что в этом году ситуация осложнена погодными условиями.
Многие омичи жалуются на действия управляющих компаний, которые, убрав снег с междворовых проездов, сваливают его в районе детских площадках, а то и на сами площадки – вместо того, чтобы вывозить его. Такая ситуация наблюдается практически повсеместно: жалобы на УК поступают со всех округов города.