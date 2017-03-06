Угроза масштабного подтопления в Омске сохраняется в сотне мест

Вывоз снега с территории частного сектора, где расположено большинство мест возможного подтопления, в мэрии держат на особом контроле: на сегодня снег убран на 160 участках из ранее названных 254, «это две трети от плана», сообщают в пресс-службе Администрации Омска. То есть на данный момент остается еще 94 участка потенциального подтопления. Снег вывозит Управление дорожного хозяйства и благоустройства, совместно с областными ДРСУ, а также при помощи арендованной техники.