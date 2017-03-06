Советник президента Клименко расскажет о судьбе ВКонтакте через VKLive

Задать интересующие вопросы Герману Клименко могут все пользователи в комментариях к записи , посвященной грядущей трансляции. Наиболее интересные тему буду озвучены в эфире. На своей странице в социальной сети советник президента отметил, что в ходе трансляции сделает важное заявление о судьбе «ВКонтакте».