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Советник президента Клименко расскажет о судьбе ВКонтакте через VKLive

6 марта 2017, 16:29
Начало в 19:00 по московскому времени.

Сегодня, 6 марта, Герман Клименко, занимающий пост советника президента по вопросам интернета, выйдет в эфир VK Live, где ответит на вопросы пользователей.

Начнется прямая трансляция в VK Live 6 марта в 19:00 по московскому времени. Герман Клименко сообщит пользователям много интересной информации касательно судьбы русскоязычного интернета, а также о планах правительства на этот счет.

Задать интересующие вопросы Герману Клименко могут все пользователи в комментариях к записи, посвященной грядущей трансляции. Наиболее интересные тему буду озвучены в эфире. На своей странице в социальной сети советник президента отметил, что в ходе трансляции сделает важное заявление о судьбе «ВКонтакте».

Фото: vk.com/german.klimenko

#Новости#Технологии#Общество
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