Советник президента Клименко расскажет о судьбе ВКонтакте через VKLive

Сегодня, 6 марта, Герман Клименко, занимающий пост советника президента по вопросам интернета, выйдет в эфир VK Live, где ответит на вопросы пользователей.
Начнется прямая трансляция в VK Live 6 марта в 19:00 по московскому времени. Герман Клименко сообщит пользователям много интересной информации касательно судьбы русскоязычного интернета, а также о планах правительства на этот счет.
Задать интересующие вопросы Герману Клименко могут все пользователи в комментариях к
Фото: vk.com/german.klimenko