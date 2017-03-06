Штормовое предупреждение в Омске, жителям советуют оставаться дома

В первой половине сегодняшнего дня, 6 марта, согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», местами по области ожидается опасное явление: сильное гололедно-изморосевое отложение.
В связи с этим, омичей предупреждают о возникновение чрезвычайных ситуаций, которые могут быть обусловлены увеличением дорожно-транспортных происшествий, а также нарушением транспортного сообщения и увеличением количества аварий на энергетических системах жизнеобеспечения.
Региональное управление МЧС России призывает пешеходов и автолюбителей быть предельно острожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам отдельный совет: избегайте спешки, подбирайте соответствующую обувь.
Кроме этого, специалисты советуют омичам учитывать неблагоприятные условия во время пребывания на свежем воздухе.
При получении травмы при падении необходимо срочно показаться врачу. О любых происшествиях сообщайте по телефону «101», кроме этого омичи могут также связаться со специалистами Управления единой дежурно-диспетчерской службы департамента общественной безопасности администрации Омска по телефону: 78-78-78.
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