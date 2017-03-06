Штормовое предупреждение в Омске, жителям советуют оставаться дома

В связи с этим, омичей предупреждают о возникновение чрезвычайных ситуаций, которые могут быть обусловлены увеличением дорожно-транспортных происшествий, а также нарушением транспортного сообщения и увеличением количества аварий на энергетических системах жизнеобеспечения.