Разговор по мобильному телефону обошелся омичке почти в 200 тыс рублей

С сообщением о пропаже с банковской карты 199050 рублей 69-летняя омичка обратилась в дежурную часть городского пункта полиции «Октябрьский».
На мобильный телефон пенсионерки позвонила представившаяся сотрудником банка женщина и предложила омичке получить значительную компенсацию за длительное использование накопительных вкладов. По словам мошенников, для получения денежных средств пенсионерке требовалось внести незначительную сумму и не отключать мобильный телефон.
Для внесения денежных средств омичка пришла к ближайшему банкомату. Пришедшие в скором времени ей на телефон SMS-пароли женщина сообщила злоумышленникам. После пенсионерка обнаружила, что более 199 тысяч рублей оказались списаны с ее банковской карты. Затем потерпевшая обратилась в банк для блокировки карты, а также сообщила о случившемся в полицию.
Следователи по данному факту мошенничества возбудили уголовное дело. Установлено, что звонки омичке совершали злоумышленники из Москвы. В настоящее время расследование данного уголовного дела продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего, идет поиск подозреваемых.
УМВД РФ по Омской области напоминает:
- не следует отправлять SMS-сообщения на незнакомые номера;
- нельзя сообщать посторонним лицам логин и пароль от интернет-банка, номер своей банковской карты и приходящие на телефон SMS-пароли;
- пожилых родственников необходимо предупредить об алгоритме поведения при получении подобных звонков;
-если вы стали жертвой аналогичного преступления, то следует сообщить об этом в дежурную часть полиции вашего района или позвонить по телефону «02».
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
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