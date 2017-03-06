Разговор по мобильному телефону обошелся омичке почти в 200 тыс рублей

Для внесения денежных средств омичка пришла к ближайшему банкомату. Пришедшие в скором времени ей на телефон SMS-пароли женщина сообщила злоумышленникам. После пенсионерка обнаружила, что более 199 тысяч рублей оказались списаны с ее банковской карты. Затем потерпевшая обратилась в банк для блокировки карты, а также сообщила о случившемся в полицию.