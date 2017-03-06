Омички вошли в тройку лучших на фестивале красоты в Санкт-Петербурге

Добавим, в большинстве оценки жюри сошлись на 8 баллах из 10 - за качество и сложность выполненного рисунка, гармоничность и лаконичность в композиции, за соответствие образа заявленной теме. За костюм, а именно элементы бутафории и спецэффектов, работа Тимофеевой получила 9 баллов из 10.



Художник бодиарта Екатерина Тимофеева закончила кафедра дизайна и технологий медиаиндустрии ОмГТУ и в настоящий момент владеет собственной студией.

