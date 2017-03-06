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Омички вошли в тройку лучших на фестивале красоты в Санкт-Петербурге

6 марта 2017, 20:16
Международный конкурс.

В конце февраля в Санкт-Петербурге прошел международный фестиваль "Невские берега". Мероприятие призвано поддерживать молодых специалистов в их профессиональном развитии в сфере косметологии, эстетики и парикмахерского искусства.

Три омички отметились на призовых местах фестиваля в трех различных номинациях. Женский парикмахер Татьяна Грибова заняла третье место в "фантазийном конкурсе", в номинации "Постижерная работа" на тему "Русский сувенир". Ольга Перминова оказалась на третьей строчке в конкурсе «Ногти в образе клиента».



Боди-арт омички Екатерины Тимофеевой также был отмечен жюри фестиваля. Работа на тему "Футуризм. Грани будущего" представлена в номинации Body painting. По словам Тимофеевой, конкурсная работа заняла у нее пять часов, "по регламенту чемпионата", обычно же девушке достаточно 2-3 часов для создания образа.


Добавим, в большинстве оценки жюри сошлись на 8 баллах из 10 - за качество и сложность выполненного рисунка, гармоничность и лаконичность в композиции, за соответствие образа заявленной теме. За костюм, а именно элементы бутафории и спецэффектов, работа Тимофеевой получила 9 баллов из 10.

Художник бодиарта Екатерина Тимофеева закончила кафедра дизайна и технологий медиаиндустрии ОмГТУ и в настоящий момент владеет собственной студией.



Фото: vk.com/timofeevae_art, nevberega.ru

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