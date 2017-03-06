Омичей ждет потепление на 30 градусов, обильные осадки и туманы

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталья Криворучко отмечает, что интенсивное снеготаяние ожидается в конце нынешнего месяца, когда будет наблюдаться достаточная высокая температура, как в дневное, так и в ночное время. Кроме того, наступивший март может отметиться обилием осадков, которые превысят норму.