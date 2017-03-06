Омичей ждет потепление на 30 градусов, обильные осадки и туманы

Согласно предварительному прогнозу, на территории Омского региона в марте средняя температура составит от -4 до -7 градусов, что выше нормы на 3-4 градуса. Ожидается, что третья декада месяца станет самой теплой, сообщает пресс-служба ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».
Характерной для марта особенностью является колебание температуры воздуха. Так, в отдельные дни могут фиксироваться положительные значения и наблюдаться оттепель, а в другие может отмечаться похолодание. По данным наблюдений, абсолютный максимум составляет +10…+15 градусов, а абсолютный минимум -38…-44.
Ночами в первой декаде марта температура воздуха составит от -6 до -11 градусов, при прояснения в среднем может составить до -18, так, в четверг, 9 марта, столбик термометра может опуститься до -20 градусов. Днем 8, 9 и 10 марта ожидается -1…-6 градусов.
Ожидается, что вторая декада месяца окажется холоднее первой. Постепенное потепление ожидается лишь в крайние 10 дней марта, дневная температура воздуха составит +1…+6 градусов, а по югу области достигнет +11.
Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталья Криворучко отмечает, что интенсивное снеготаяние ожидается в конце нынешнего месяца, когда будет наблюдаться достаточная высокая температура, как в дневное, так и в ночное время. Кроме того, наступивший март может отметиться обилием осадков, которые превысят норму.
В среднем в Омской области в марте фиксируется до четырех дней с туманами продолжительностью от 5 до 23-х часов. Также обращается внимание на изморозь, диаметр которой составляет 1-50 мм.
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