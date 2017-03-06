Назаров ужесточил требования к продаже спиртосодержащей продукции

В отличие от постановления главного санитарного врача России, ограничившего продажу непищевой спиртосодержащей продукции до конца марта, Назаров ввел ограничение на неопределенный срок. Отметим также, что введенный Роспотребнадзором запрет на розничную продажу относится к продукции с долей этилового спирта более 28% от объема готовой продукции. Под запрет ведомства не попали стеклоомывающие жидклсти, нежидкая спиртосодержащая непищевая продукция и продукция с «укупорочными средствами, которые исключают пероральное потребление». Прошлое ограничение Роспотребнадзора, действовавшее до 24 января 2016 года, касалось товаров с долей этилового спирта более 25% от объема готовой продукции.