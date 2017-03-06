Назаров ужесточил требования к продаже спиртосодержащей продукции

Губернатор Виктор Назаров ужесточил условия продажи спиртосодержащей продукции в омских газетно-журнальных киосках региона. Согласно Постановлению облправительства от 1 марта 2017 года, в киосках могут быть реализованы парфюмерно-косметические средства с содержанием этилового спирта не более 25 процентов от объема готовой продукции. Добавим, что табачные изделия в утвержденный ассортимент сопутствующих товаров не включены, то есть продажа сигарет в газетных киосках - нелегальна.
В отличие от постановления главного санитарного врача России, ограничившего продажу непищевой спиртосодержащей продукции до конца марта, Назаров ввел ограничение на неопределенный срок. Отметим также, что введенный Роспотребнадзором запрет на розничную продажу относится к продукции с долей этилового спирта более 28% от объема готовой продукции. Под запрет ведомства не попали стеклоомывающие жидклсти, нежидкая спиртосодержащая непищевая продукция и продукция с «укупорочными средствами, которые исключают пероральное потребление». Прошлое ограничение Роспотребнадзора, действовавшее до 24 января 2016 года, касалось товаров с долей этилового спирта более 25% от объема готовой продукции.
Добавим также, что в регионе действует областной межведомственный совет по вопросам развития потребительского рынка и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Омской области.
Напомним, в конце 2016 года в Иркутске произошла трагедия, унесшая жизни более семидесяти человек. Смерть людей произошла в результате массового отравления парфюмерным концентратом для ванн «Боярышник». В связи с этим указом главного санитарного врача РФ ужесточены требования к реализации спиртосодержащей непищевой продукции.
Как ранее сообщал портал Gorod55.ru, спиртосодержащая продукция становится причиной гибели людей и в других российских регионах. В частности, в Омске за три месяца 2016 года унесла жизни 98 человек.
Фото: omskportal.ru