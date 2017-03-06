Нашествие НЛО в России ожидается в 2017 году

В частности речь шла об одной, отдельно взятой области России, Урале. Именно здесь расположена известная Молебская аномальная зона или М-ский треугольник. На территории площадью около 1000 квадратных километров энтузиастами, специализирующимися в области паранормальных явлений, начиная с 1989 года, зафиксированы сотни (если не тысячи) необъяснимых случаев. К слову, представители современной науки в большинстве случаев ничего «паранормального» приборами не зафиксировали и к Молебке в целом относятся скептически.