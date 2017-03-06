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Нашествие НЛО в России ожидается в 2017 году

6 марта 2017, 16:04
Активная фаза.

О том, что текущий год станет временем «нашествия» неопознанных летающих объектов, было заявлено в ходе интервью известного российского уфолога Алексея Мартина изданию «Аргументы и факты».

В частности речь шла об одной, отдельно взятой области России, Урале. Именно здесь расположена известная Молебская аномальная зона или М-ский треугольник. На территории площадью около 1000 квадратных километров энтузиастами, специализирующимися в области паранормальных явлений, начиная с 1989 года, зафиксированы сотни (если не тысячи) необъяснимых случаев. К слову, представители современной науки в большинстве случаев ничего «паранормального» приборами не зафиксировали и к Молебке в целом относятся скептически.

Так вот, об интервью. В частности, Алексей Мартин заявил, что согласно теории, разработанной в прошлом веке, 2-3-летние подъемы посещений НЛО чередуются с 12-13-летними периодами спада. И вот как раз на 2017 год приходится пик нового «нашествия» инопланетян. Уфолог еще намекнул на некие события, которые его экспедиция наблюдала в М-ском треугольнике летом прошлого года: «это время вот-вот настанет…»

Кстати, Омск, как и Урал, также вниманием НЛО не обделен. Портал Gorod55.ru ранее сообщал о неопознанных объектах, летящих в сторону Нефтезавода, а также о необъяснимых явлениях в Таре.

В общем, «Истина где-то там…»

#Новости#Космос#Технологии#Наука
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