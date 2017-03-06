На льготные кредиты для малого бизнеса могут дать еще 50 млрд рублей

Еще одна стимулирующая мера, предлагаемая правительством РФ, расширение на 50 миллиардов рублей программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, под 6,5% годовых. Вдобавок к этому ТПП предлагает уменьшить минимальный размер предоставляемого кредита, поскольку наш малый и средний бизнес – это компании до 15 человек, а для них минимальный порог кредит в 50 миллионов рублей – неподъемная сумма.