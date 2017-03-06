Город55
ГлавноеВсе новости

На льготные кредиты для малого бизнеса могут дать еще 50 млрд рублей

6 марта 2017, 13:59
Как улучшить инвестиционный климат?

Какие меры необходимо принять в первую очередь для улучшения инвестиционного климата в России, об этом в интервью Новым известиям рассказал руководитель Торгово-Промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«Первое что следует сделать – ограничить фискальную нагрузку. Неналоговые платежи достигли порядка 1% ВВП – более 800 миллиардов рублей. Это серьезное бремя для бизнеса», - отметил глава ТПП. Добавив, что предпринимателям нужны деньги на развитие, а эти 800 миллиардов «существенный и важный ресурс».

Кроме того, хорошая идея – оставлять на местах часть дополнительной прибыли, отправляемой регионами в центр. Это позволит региональным властям создавать дополнительные условия для прихода инвесторов.

Еще одна стимулирующая мера, предлагаемая правительством РФ, расширение на 50 миллиардов рублей программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, под 6,5% годовых. Вдобавок к этому ТПП предлагает уменьшить минимальный размер предоставляемого кредита, поскольку наш малый и средний бизнес – это компании до 15 человек, а для них минимальный порог кредит в 50 миллионов рублей – неподъемная сумма.

«Мы уже уменьшили размер минимального кредита до 10 миллионов рублей. Пора снизить еще – до 5 миллионов», - сказал Катырин.

Также для восстановления экономики важно улучшить внутренний спрос. Чем быстрее будут расти реальные доходы людей, тем быстрее будет расти экономика. «Сейчас идет дискуссия о введении системы «21-21» – снизить размер единого социального налога и повысить ставку НДС одновременно. На мой взгляд, вопрос непростой и линейно он не решается», - заметил Катырин.

По его мнению, надо освободить зарплату людей от избыточного налогового бремени, но, подходить к этому дифференцировано, в зависимости от категории бизнеса. Упор следует делать на то, чтобы не пострадала отечественная промышленность и, занятые на производстве, люди.

Фото: kremlin.ru

#Новости#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31