На льготные кредиты для малого бизнеса могут дать еще 50 млрд рублей

Какие меры необходимо принять в первую очередь для улучшения инвестиционного климата в России, об этом в интервью Новым известиям рассказал руководитель Торгово-Промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
«Первое что следует сделать – ограничить фискальную нагрузку. Неналоговые платежи достигли порядка 1% ВВП – более 800 миллиардов рублей. Это серьезное бремя для бизнеса», - отметил глава ТПП. Добавив, что предпринимателям нужны деньги на развитие, а эти 800 миллиардов «существенный и важный ресурс».
Кроме того, хорошая идея – оставлять на местах часть дополнительной прибыли, отправляемой регионами в центр. Это позволит региональным властям создавать дополнительные условия для прихода инвесторов.
Еще одна стимулирующая мера, предлагаемая правительством РФ, расширение на 50 миллиардов рублей программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, под 6,5% годовых. Вдобавок к этому ТПП предлагает уменьшить минимальный размер предоставляемого кредита, поскольку наш малый и средний бизнес – это компании до 15 человек, а для них минимальный порог кредит в 50 миллионов рублей – неподъемная сумма.
«Мы уже уменьшили размер минимального кредита до 10 миллионов рублей. Пора снизить еще – до 5 миллионов», - сказал Катырин.
Также для восстановления экономики важно улучшить внутренний спрос. Чем быстрее будут расти реальные доходы людей, тем быстрее будет расти экономика. «Сейчас идет дискуссия о введении системы «21-21» – снизить размер единого социального налога и повысить ставку НДС одновременно. На мой взгляд, вопрос непростой и линейно он не решается», - заметил Катырин.
По его мнению, надо освободить зарплату людей от избыточного налогового бремени, но, подходить к этому дифференцировано, в зависимости от категории бизнеса. Упор следует делать на то, чтобы не пострадала отечественная промышленность и, занятые на производстве, люди.
Фото: kremlin.ru