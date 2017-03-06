КХЛ выбрала легионера Авангарда в качестве лучшего игрока плей-офф

Комиссия КХЛ по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных выступлений спортсменов выбрали лауреатов первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в четырех номинациях.
Лучшим голкипером признан Илья Сорокин из московского ЦСКА, который вместе с «армейцами» одержал победы во всех четырех матчах серии, в одном из матчей отстояв на ноль. 21-летний вратарь отразил 94,5% бросков при лучшем по итогам первого раунда плей-офф коэффициенте надежности 1,33.
Защитник омского «Авангарда» Юнас Анелев выбран лучшим игроком обороны по итогам первого раунда плей-офф. Швед в серии матчей с «Адмиралом» забросил 3 гола и отдал одну результативную передачу при лучшем в лиге показателе полезности «+10».
Брэндан Козун из ярославского «Локомотива», набравший 10 (1+9) результативных баллов в матчах против минского «Динамо», признан лучшим игроком атаки. В настоящее время форвард является лидером в гонке бомбардиров плей-офф.
Лучшим новичком выбран Виталий Кравцов из челябинского «Трактора», ставший автором одного из голов своей команды в противостоянии с «Барысом». Таким образом, 17-летний форвард стал самым молодым в истории КХЛ хоккеистом, отметившимся заброшенной шайбой на кубковых стадиях.
Фото: hawk.ru