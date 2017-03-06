КХЛ выбрала легионера Авангарда в качестве лучшего игрока плей-офф

Лучшим голкипером признан Илья Сорокин из московского ЦСКА, который вместе с «армейцами» одержал победы во всех четырех матчах серии, в одном из матчей отстояв на ноль. 21-летний вратарь отразил 94,5% бросков при лучшем по итогам первого раунда плей-офф коэффициенте надежности 1,33.