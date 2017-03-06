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КХЛ выбрала легионера Авангарда в качестве лучшего игрока плей-офф

6 марта 2017, 18:07
Итоги первого раунда.

Комиссия КХЛ по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных выступлений спортсменов выбрали лауреатов первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в четырех номинациях.

Лучшим голкипером признан Илья Сорокин из московского ЦСКА, который вместе с «армейцами» одержал победы во всех четырех матчах серии, в одном из матчей отстояв на ноль. 21-летний вратарь отразил 94,5% бросков при лучшем по итогам первого раунда плей-офф коэффициенте надежности 1,33.

Защитник омского «Авангарда» Юнас Анелев выбран лучшим игроком обороны по итогам первого раунда плей-офф. Швед в серии матчей с «Адмиралом» забросил 3 гола и отдал одну результативную передачу при лучшем в лиге показателе полезности «+10».

Брэндан Козун из ярославского «Локомотива», набравший 10 (1+9) результативных баллов в матчах против минского «Динамо», признан лучшим игроком атаки. В настоящее время форвард является лидером в гонке бомбардиров плей-офф.

Лучшим новичком выбран Виталий Кравцов из челябинского «Трактора», ставший автором одного из голов своей команды в противостоянии с «Барысом». Таким образом, 17-летний форвард стал самым молодым в истории КХЛ хоккеистом, отметившимся заброшенной шайбой на кубковых стадиях.


Фото: hawk.ru

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