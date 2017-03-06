Как НЛО оказалось на здании Пушкинской библиотеки



Впервые свои двери она открыла 21 января 1907 года, на первом этаже городской Думы. Там в двух смежных помещениях размещались читальный зал и зал выдачи литературы на дом. За первый год существования Пушкинка обрела 370 читателей и 4160 экземпляров книг и журналов. Спустя 13 лет здесь появляются кабинет для научных занятий, литературный музей, детский отдел с клубом и переплетная мастерская.