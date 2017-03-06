Как НЛО оказалось на здании Пушкинской библиотеки

Более, чем за сто лет жизни омская Пушкинка скопила миллионные фонды, обрела сотни тысяч читателей и
Впервые свои двери она открыла 21 января 1907 года, на первом этаже городской Думы. Там в двух смежных помещениях размещались читальный зал и зал выдачи литературы на дом. За первый год существования Пушкинка обрела 370 читателей и 4160 экземпляров книг и журналов. Спустя 13 лет здесь появляются кабинет для научных занятий, литературный музей, детский отдел с клубом и переплетная мастерская.
В 1922 году библиотека на два года переселяется в здание бывшего магазина купчихи Шаниной (сейчас ТД «Любинский»); к концу десятилетия число читателей возрастает до пяти тысяч человек. Спустя еще 20 лет, в 1940, библиотека получает обязательный экземпляр книг, выходящих в стране, а с 1959 - бесплатный экземпляр местных изданий.
В 1995 году Пушкинка торжественно
Боковой фасад здания Пушкинки украшает
Вся композиция складывается из одиннадцати частей, которые автор озаглавил следующим образом:
Внутри же, в здании библиотека имени А. С. Пушкина уже несколько десятилетий остается хранилищем научных и культурных трудов, содержащим миллионы мыслей и повествующем о судьбах людей, городов и стран, исторических эпох.
Фото: Андрей Кутузов