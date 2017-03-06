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Как НЛО оказалось на здании Пушкинской библиотеки

6 марта 2017, 21:19
История 110-ти лет.

Более, чем за сто лет жизни омская Пушкинка скопила миллионные фонды, обрела сотни тысяч читателей и обзавелась новым зданием в центре города. Сейчас, в 2017 году, библиотека отмечает 110-летний юбилей.


Впервые свои двери она открыла 21 января 1907 года, на первом этаже городской Думы. Там в двух смежных помещениях размещались читальный зал и зал выдачи литературы на дом. За первый год существования Пушкинка обрела 370 читателей и 4160 экземпляров книг и журналов. Спустя 13 лет здесь появляются кабинет для научных занятий, литературный музей, детский отдел с клубом и переплетная мастерская.

В 1922 году библиотека на два года переселяется в здание бывшего магазина купчихи Шаниной (сейчас ТД «Любинский»); к концу десятилетия число читателей возрастает до пяти тысяч человек. Спустя еще 20 лет, в 1940, библиотека получает обязательный экземпляр книг, выходящих в стране, а с 1959 - бесплатный экземпляр местных изданий.

В 1995 году Пушкинка торжественно открывается в новом здании на Красном Пути. Авторами проекта стали омские архитекторы Галина Нарицина и Юрий Захаров.

Три миллиона документов, 12 этажей книгохранилища. 50 тысяч экземпляров редких книг, изданных с c XVI по XXI век. В фонде краеведческой литературы - еще 100 тысяч экземпляров, в фонде изданий на иностранных языках - 48 тысяч изданий, на 120 языках. Тысячи книг об искусстве, альбомы, открытки, ноты, периодика, аудиозаписи и фильмы, миллионы документов по всем отраслям науки и промышленности.

Боковой фасад здания Пушкинки украшает 30-метровый горельеф, представляющий «философский рассказ автора об истории человечества». Его можно «читать» в любом порядке и направлении: он не передает повествование, а служит для создания ассоциаций. Необычный вид горельефа с сотней фигур породил едва ли не городскую легенду из серии «страшных историй»: якобы в редкие ночи, если всматриваться в изваяния, можно заметить некоторое движение.

Вся композиция складывается из одиннадцати частей, которые автор озаглавил следующим образом: НЛО (будь осторожен в познании и созидании), Икар-Прометей, Шествие поколений к возвышенному, Истина и Ложь, В поисках смысла жизни, Вселенская мать, Византия-Русь, Петровская Россия, Земной путь человека, Атлант-Меркурий, «Ученая братия», постигающая истину.

Внутри же, в здании библиотека имени А. С. Пушкина уже несколько десятилетий остается хранилищем научных и культурных трудов, содержащим миллионы мыслей и повествующем о судьбах людей, городов и стран, исторических эпох.

Фото: Андрей Кутузов

#Новости#Недвижимость#Фотофакты#Культура
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