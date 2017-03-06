Экс-тренеру Авангарда Корноухову предложили вернуться к работе в КХЛ

В активе Евгений Корноухова два Кубка Харламова, которые специалист завоевывал с «Омскими ястребами», а также победа в Кубке Надежды, к которой главный тренер приводил «Авангард». В прошлом сезоне под руководством Корноухова «ястребы» стали первыми на Востоке, но вылетели в 1/4 Кубка Гагарина, где уступили уфимскому «Салавату Юлаеву».