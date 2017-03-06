Экс-тренеру Авангарда Корноухову предложили вернуться к работе в КХЛ

Бывший наставник омского «Авангарда» Евгений Корноухов мог стать главным тренером новокузнецкого «Металлурга» после отставки Бердникова, но специалист ответил отказом в связи с тем, что его не устроили предложенные финансовые условия, сообщает «
В активе Евгений Корноухова два Кубка Харламова, которые специалист завоевывал с «Омскими ястребами», а также победа в Кубке Надежды, к которой главный тренер приводил «Авангард». В прошлом сезоне под руководством Корноухова «ястребы» стали первыми на Востоке, но вылетели в 1/4 Кубка Гагарина, где уступили уфимскому «Салавату Юлаеву».
В четверг, 9 марта, стартует серия матчей между «Авангардом» и «Ак Барсом» в рамках 1/4 Кубка Гагарина. Напомним, что «ястребы» выбили из розыгрыша владивостокский «Адмирал», а «Ак Барс» прошел уфимский «Салават Юлаев». По итогам минувшей «регулярки» наша команда заняла вторую позицию на Востоке, казанцы стали третьими.
Фото: hawk.ru