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Пожар в омской 9-этажке, из горящего дома спасены 6 детей

5 марта 2017, 09:00
Происшествие в Кировском округе.

Накануне в Кировском округе произошел пожар. Сообщение о том, что горит 9-этажный дом по улице Степанца на пульт «101» поступило в 14:16, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.


Как отмечается, через 6 минут после поступления сигнала огнеборцы прибыли на место происшествия. Первое, что увидели спасатели, оказалось открытое горение на балконе первого этажа, кроме этого наблюдалось плотно задымление в подъезде.


Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников пожарной охраны, из квартиры по маршевым лестницам спасены шестеро детей.


В итоге пожара огнем повреждены вещи и оконный блок на балконе на площади 3 квадратных метров, нарушено остекление балкона, закопчены стены внутри квартиры.


К тушению возгорания в 9-этажном доме в Кировском округе привлекались силы ГУ МЧС в составе 12 человек, 3 единиц спецтехники, работало 1 звено газодымовой защиты. На полную ликвидацию пожара у огнеборцев ушло 22 минуты.


Условием развития пожара стало позднее обращение в пожарную охрану, в настоящий момент причины и материальный ущерб устанавливаются.

Фото в тексте: 55.mchs.gov.ru

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