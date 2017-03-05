Паводок в Омске и миллиард на ремонт дорог, о чем думают в мэрии

На телеканале «Россия 1» в рамках передачи «Наш Омск» действующий мэр Вячеслав Двораковский рассказал о мерах, принимаемых по предупреждению паводка на территории города, а также о ремонте городских агломераций, запланированном на текущие годы.
О паводке
Прошлогодняя ситуация с подтоплением всей области заранее заставила специалистов городской администрации подготовиться к паводку-2017. Так, по словам Двораковского, еще осенью прошлого года были прочищены все ливневые канализации в городе. В настоящее время ведется круглосуточный вывоз снега с улиц, переулков, площадей. Однако, угроза масштабного подтопления все равно остается.
«Ситуация непростая – она вызывает дополнительную тревогу и озабоченность. Это связано, в первую очередь, с тем, что в этом году очень много снега. Земля промерзла всего на 300-350 миллиметров, под промерзшим слоем земли грунт насыщен на 70 процентов, то есть практически после таяния снега, верховодку земля не примет – она останется сверху. Прошлый весенний паводок мы перенесли весьма благополучно, особых материальных потерь не было. В этом году, понимая, что ситуация будет осложнена, принимаются дополнительные меры. Так, во всех округах действуют противопаводковые комиссии, в круглосуточном режиме вывозится снег», - отметил В.В. Двораковский.
По данным, представленным главой городской администрации, на утро 4 марта с городских улиц вывезено 608 тысяч кубических метров снега – это ровно на 145 тысяч больше, чем в прошлом году. На уборке снега, помимо собственных сил городских хозяйств, задействованы привлеченные единицы спецтехники – 26 автомобилей, кроме этого от областного правительства на городские дороги на 5 суток вышли еще 4 звена снегоуборочной техники. В общей сложности, за сутки с городских территорий вывозится до 14-15 тысяч кубов снега.
«В городе определены 254 места подтопления, - сказал в эфире передачи мэр. - В среднем на одно такое место приходится 300-400 кубов снега, в основном это частный сектор, 107 участков находятся в Центральном округе».
Кроме этого, омичам еще раз напомнили, что мэрия не имеет право тратить бюджетные средства на то, чтобы вывозить снег с частного сектора.
«Это выполняется только в том случае, если комитеты территориального общественного самоуправления с главами сами определят те объекты, где мы должны убрать снег», - отметил глава города.
О ремонте дорог
На прошедшей неделе официально озвучен список дорог, которые будут отремонтированы – это 32 дороги в городе. Также уже известно, что на эти цели будет потрачен миллиард рублей.
По словам Двораковского, дороги городских агломераций, а это более 900 тысяч квадратных метров, будут отремонтированы по федеральной программе. Таким образом, за два года в Омске доля отремонтированных дорог составит почти четверть от общего количества. То есть, с учетом 2018 года – будут отремонтированы 65 дорог.
Стоит напомнить, что объекты, подлежащие ремонту, отбирались самым тщательным образом: учитывались профессиональные мнения экспертов, работали союз ДорНИИ и федеральные дорожные ассоциации – все вместе выстроили эту последовательность.
Основная задача заключается в том, чтобы соединить уже отремонтированные дороги с новыми дорогами, другими словами, дать возможность автомобилистам иметь доступ по отремонтированным дорогам в любую точку города и выезд на федеральные трассы.
Как отметил мэр, за 3 года в городе отремонтировано 16 километров дорог, за 2019-2025 – еще 60 километров будут отремонтированы.
Кроме этого, есть планы строительства 50 километров дорог – все это заложено в программе.
Кроме миллиарда рублей, выделенных на ремонт городских агломераций, Омск в этом году получит еще 300 миллионов на ремонт, асфальтирование и строительство тротуаров.
По этому поводу Двораковский сказал следующее:
«Эти денежные средства будут выделены в рамках национального приоритета, о котором говорил Владимир Владимирович Путин, ЖКХ и городская среда. Омской области будет выделено 354 миллиона рублей – 94 миллиона добавит сюда региональный бюджет. Денежные средства будут распределены таким образом: 154 миллиона – на город, остальные – на область. Плюсом к этому 150 миллионов выделит городской бюджет. Все средства пойдут на строительство тротуаров и межквартальных проездов. Конкретно назвать, где и какие объекты будут отремонтированы, сегодня нет возможности. Определить места помогут депутаты Горсовета, КТОСы, специалисты, база данных».
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