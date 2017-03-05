Паводок в Омске и миллиард на ремонт дорог, о чем думают в мэрии



«Ситуация непростая – она вызывает дополнительную тревогу и озабоченность. Это связано, в первую очередь, с тем, что в этом году очень много снега. Земля промерзла всего на 300-350 миллиметров, под промерзшим слоем земли грунт насыщен на 70 процентов, то есть практически после таяния снега, верховодку земля не примет – она останется сверху. Прошлый весенний паводок мы перенесли весьма благополучно, особых материальных потерь не было. В этом году, понимая, что ситуация будет осложнена, принимаются дополнительные меры. Так, во всех округах действуют противопаводковые комиссии, в круглосуточном режиме вывозится снег», - отметил В.В. Двораковский.