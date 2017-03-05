«Омск – больше не Газельск», транспортные изменения в городе



От термина Газельск, которым в последнее время все чаще называют город, в мэрии планомерно стараются избавиться. Так, на замену отмененным 400 ГАЗелям на городские маршруты будут введены новые перевозчики, которые имеют транспорт большей вместимостью. Как рассказал мэр, на 11 маршрутах уже заменен подвижной состав, на других продолжается работа по его замене. За исполнением требований закона будут следить не только представители городской администрации, но и дорожные надзорные органы. Так, ПАТП №№ 7 и 8 уже сообщили о планах приобретения 30 автомобилей в лизинг. Каждый такой автобус, по мнению мэра, в год принесет до миллиона рублей прибыли.