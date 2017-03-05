«Омск – больше не Газельск», транспортные изменения в городе

Накануне на телеканале «Россия 1» в рамках передачи «Наш Омск» состоялась видеовстреча с главой города Вячеславом Двораковским.
Одной из обсуждаемых проблем в прямом эфире стала ситуация на пассажирском муниципальном транспорте.
С 1 марта все ГАЗели, вместимостью меньше 13 мест, оказались вне закона. Эти перемены значительным образом отразились на гражданах: многие не успевают на работу, вечером труднее уехать домой.
По словам мэра, сегодня город находится в стадии качественных перемен в пассажирском транспорте. Основными задачами здесь, прежде всего, выступает сохранение муниципального транспорта как основной единицы при организации пассажирских перевозок; повышение комфортности и безопасности для омичей; обеспечение роста заработных плат и улучшение рабочих условий для работников, занятых в этой отрасли.
«Мы уже 3 года работает над этой программой. Сегодня нас поддерживают и федеральные структуры, и наши дорожные службы – ситуация нормализуется. Отмена маловместимых маршрутных ГАЗелей – это требование закона. Если кто-то считает, что можно обойти этот закон, то можно твердо ответить, что закон мы все равно выполним, всех, кто сегодня находится в тени, кто занимается «серым» бизнесом, мы уберем, при этом создадим одинаковые условия наравне с муниципальными перевозчиками», - отметил В. Двораковский.
Омск – больше не Газельск
От термина Газельск, которым в последнее время все чаще называют город, в мэрии планомерно стараются избавиться. Так, на замену отмененным 400 ГАЗелям на городские маршруты будут введены новые перевозчики, которые имеют транспорт большей вместимостью. Как рассказал мэр, на 11 маршрутах уже заменен подвижной состав, на других продолжается работа по его замене. За исполнением требований закона будут следить не только представители городской администрации, но и дорожные надзорные органы. Так, ПАТП №№ 7 и 8 уже сообщили о планах приобретения 30 автомобилей в лизинг. Каждый такой автобус, по мнению мэра, в год принесет до миллиона рублей прибыли.
ГАЗелистов ждут в ПАТП
При отмене около 400 маловместительных маршрутных такси, такое же количество водителей останется без работы. Что делать им?
«Всех дисциплинированных и профессиональных водителей мы ждем для трудоустройства в городские пассажирские предприятия. Сегодня они готовы это сделать. Омские пассажирские предприятия ощущают острый дефицит водителей и кондукторов – это порядка тысячи человек», - сказал глава города.
Новая сеть и система оплаты проезда
Новая маршрутная сеть, разрабатываемая профессиональными организациями, по утверждению Двораковского, предложит омичам более комфортные условия для проезда: понятные интервалы, понятные маршруты, известное количество автобусов на маршруте.
Кроме этого, в этом году запланирован переход на новый вид оплаты проезда в муниципальном транспорте. С июня – введение повременной оплаты поездок, то есть за стоимость одной поездки гражданин сможет в течение 1,5-2 часов совершить 2-3 пересадки (при наличии транспортной карты). С августа – безналичный расчет по картам MasterCard и Visa, а к концу года в силу вступят условия пользования национальной расчетной системой МИР.
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