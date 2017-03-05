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На Красноярском тракте сбит пешеход, мужчина погиб на месте

5 марта 2017, 12:11
Проводится проверка.

Сегодня, 5 марта, в 05:00 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Красноярском тракте, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.


На месте предварительно установлено: водитель автомобиля ВАЗ-21102, мужчина 1993 года рождения, с признаками алкогольного опьянения, двигаясь по Красноярскому тракту, в районе дома №18/1 допустил наезд на пешехода.


Итог ДТП: пешеход, мужчина 1984 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм.


По данному факту назначена проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.

Фото: иллюстрация

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