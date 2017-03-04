Водителя, который сбил двоих пешеходов и уехал, нашла полиция

Госавтоинспекцией в рамках оперативно-розыскных мероприятий, а также благодаря помощи неравнодушных граждан установлен водитель, который накануне
Установлено, что женщину 1976 года рождения и девушку 2001 года сбил автомобиль ВАЗ-21074, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения. Водитель покинул место ДТП. Пострадавшие были госпитализированы.
В отношении данного водителя за оставление места ДТП в настоящее время возбуждено административное делопроизводство.
Оказавшим помощь в установлении водителя, который покинул место ДТП, гражданам УГИБДД УМВД РФ по Омской области выражает благодарность.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
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