Город55
ГлавноеВсе новости

Водителя, который сбил двоих пешеходов и уехал, нашла полиция

4 марта 2017, 10:08
Возбуждено административное делопроизводство.

Госавтоинспекцией в рамках оперативно-розыскных мероприятий, а также благодаря помощи неравнодушных граждан установлен водитель, который накануне совершил наезд на пешеходов на Космическом проспекте.

Установлено, что женщину 1976 года рождения и девушку 2001 года сбил автомобиль ВАЗ-21074, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения. Водитель покинул место ДТП. Пострадавшие были госпитализированы.

В отношении данного водителя за оставление места ДТП в настоящее время возбуждено административное делопроизводство.

Оказавшим помощь в установлении водителя, который покинул место ДТП, гражданам УГИБДД УМВД РФ по Омской области выражает благодарность.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#ДТП#Происшествия#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31