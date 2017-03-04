В Омской области готовы эвакуировать 95 тысяч человек

Отмечается, что с октября 2016 по январь 2017 года, по данным ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» в Омске выпало на 20% больше снега, чем за всю зиму прошлого года. Согласно наихудшему сценарию развития ситуации, только в Омске будет 254 места подтопления. Наибольшие опасения связываются с территориями, которые прилегают к Красноярскому тракту, Окружной дороге, Омскому аэропорту, озеру Моховому и поселку Немецкий. В число 96 населенных пунктов региона, которые находятся в зоне риска, вошли единицы Знаменского, Большеуковского, Колосовского, Тарского, Седельниковского, Черлакского, Усть-Ишимского и Тевризского районов.