В Омской области готовы эвакуировать 95 тысяч человек

Согласно предварительным прогнозам, на сегодняшний день в зону возможного подтопления весеннего паводка попадают 96 населенных пунктов омского региона, сообщает пресс-службы МВД РФ по Омской области.
Отмечается, что с октября 2016 по январь 2017 года, по данным ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» в Омске выпало на 20% больше снега, чем за всю зиму прошлого года. Согласно наихудшему сценарию развития ситуации, только в Омске будет 254 места подтопления. Наибольшие опасения связываются с территориями, которые прилегают к Красноярскому тракту, Окружной дороге, Омскому аэропорту, озеру Моховому и поселку Немецкий. В число 96 населенных пунктов региона, которые находятся в зоне риска, вошли единицы Знаменского, Большеуковского, Колосовского, Тарского, Седельниковского, Черлакского, Усть-Ишимского и Тевризского районов.
Подготовительные работы к борьбе со стихией ГУ МЧС РФ по Омской области и региональное Правительство ведут с осени 2016 года. В частности, определены стационарные пункты временного размещения (ПВР), которые будут работать при возникновении ЧС.
В Омском регионе в общей сложности создан 441 ПВР, которые способны вместить 94879 человек, в Омске таких стационарных пунктов временного размещения будет 41 на 8050 человек.
ПВР необходимы для приема и временного жизнеобеспечения граждан, которые были эвакуированы из опасной зоны ЧС.
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