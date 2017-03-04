КамАЗ смял Мазду при столкновении на Левобережье

Как сообщили порталу Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, управлявший «КамАЗом» водитель 1952 года рождения при повороте налево допустил столкновение с автомобилем Mazda. В результате случившегося ДТП за медицинской помощью обратился мужчина 1985 года рождения, находившийся за рулем легкового автомобиля.