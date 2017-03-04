Город55
ГлавноеВсе новости

КамАЗ смял Мазду при столкновении на Левобережье

4 марта 2017, 12:33
Опубликовано видео ДТП.

Накануне на Левобережье у ТК «Магистраль» на улице Лукашевича произошло столкновение «КамАЗа» и легковушки, в результате которого последняя получила серьезные повреждения.

Как сообщили порталу Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, управлявший «КамАЗом» водитель 1952 года рождения при повороте налево допустил столкновение с автомобилем Mazda. В результате случившегося ДТП за медицинской помощью обратился мужчина 1985 года рождения, находившийся за рулем легкового автомобиля.

В сети появился ролик, сделанный камерой наблюдения, в объектив которой попал момент ДТП. На опубликованных кадрах видно, как Mazda врезается в контейнер «КамАЗа». От удара передняя часть легкового автомобиля оказалась буквально смятой.



Фото: vk.com/regik55




#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31