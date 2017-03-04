КамАЗ смял Мазду при столкновении на Левобережье

Накануне на Левобережье у ТК «Магистраль» на улице Лукашевича произошло столкновение «КамАЗа» и легковушки, в результате которого последняя получила серьезные повреждения.
Как сообщили порталу Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, управлявший «КамАЗом» водитель 1952 года рождения при повороте налево допустил столкновение с автомобилем Mazda. В результате случившегося ДТП за медицинской помощью обратился мужчина 1985 года рождения, находившийся за рулем легкового автомобиля.
В сети появился ролик, сделанный камерой наблюдения, в объектив которой попал момент ДТП. На опубликованных кадрах видно, как Mazda врезается в контейнер «КамАЗа». От удара передняя часть легкового автомобиля оказалась буквально смятой.
Фото: vk.com/regik55