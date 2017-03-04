Александр Шлеменко устроил избиение американцу

На деле американский боец не сумел доставить проблем омскому спортсмену, который на протяжении всего поединка тактично избивал своего оппонента, на что Брэдли отвечал частыми попытками войти в клинч. Шлеменко успешно выполнял свою установку на бой, согласно которой его задача заключалась в том, чтобы как следует обрабатывать корпус соперника.