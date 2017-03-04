Александр Шлеменко устроил избиение американцу

Омский боец смешанного стиля Александр Шлеменко единогласным решением судей одержал победу над американцем Полом Брэдли.
Поединок между нашим бойцом и американцем стал главным событием турнира M1-Challenge, который прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Шлеменко первоначально считался фаворитом, но Пол Брэдли известен тем, что представляет особенную опасность в партере.
На деле американский боец не сумел доставить проблем омскому спортсмену, который на протяжении всего поединка тактично избивал своего оппонента, на что Брэдли отвечал частыми попытками войти в клинч. Шлеменко успешно выполнял свою установку на бой, согласно которой его задача заключалась в том, чтобы как следует обрабатывать корпус соперника.
Не смотря на обилие ударов, которые пропускал Брэдли, к чести американского спортсмена стоит отметить, что он проявил стойкость, не допустив нокаута. В результате победу Шлеменко судьи отдали единогласным решением. Этот выигранный поединок стал для омского бойца 55-м в смешанных единоборствах.
Фото: vk.com/russianstorm