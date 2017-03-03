Везучий случай: Андрей Рожков в Омске!

Киноцентр «Вавилон» приглашает всех поклонников творчества «Уральских пельменей» на премьеру фильма «Везучий случай» и встречу с одним из самых харизматичных участников уральской команды - Андреем Борисовичем Рожковым!
В программе презентации: общение со зрителями, автограф-сессия, ответы на вопросы и неповторимый искрометный юмор. Не упустите шанс пообщаться с легендарным участником самой известной команды КВН «Уральские пельмени». Так же, Андрей Борисович расскажет об этапах создания фильма, поделится опытом актерского мастерства и даст советы начинающим актерам и юмористам.
О фильме
По сюжету фильма, Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет, который даже не помнит, кто и как покупал. А билет оказывается выигрышный — 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного Екатеринбурга! Да чего уж там, для целого отдела продавцов — Валерки и его друзей. Выигрыш решили делить на всех, устроили гулянку, настроили планов… но быстро поняли, что не видать им денег, если о них узнают жены. Мужики выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву. А жены следуют за ними по пятам...
Слоган: «Не жили богато - нефиг начинать!»
Режиссер: Роман Самгин
Актеры: Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Михаил Трухин, Алексей Маклаков, Олеся Железняк, Ольга Медынич, Ольга Дибцева, Валентина Мазунина, Юлия Михалкова
Продюсеры: Дмитрий Нелидов, Илья Бурец, Эдуард Илоян
Сценаристы: Алексей Казаков, Жора Крыжовников
Жанр: комедия
Продолжительность: 1 ч 40 мин
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