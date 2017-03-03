Весна в Банке «Акцепт»: ставки по кредитам тают

В первой половине марта банк существенно снижает ставки по потребительским кредитам для разных категорий клиентов.



С 7 марта 2017 года кредит для работников бюджетных организаций «С большим доверием» стал ещё более выгодным. Теперь получить кредит от 50 000 до 300 000 рублей на любые цели можно от 16% годовых, сроком до 5 лет, без залога и поручителей.