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В центре Омска построят парковки на 7 тысяч мест

3 марта 2017, 09:46
Парковочные проблемы.

Накануне на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движение речь шла об ужесточении требований к обустройству дворовых территорий парковочными местами, сообщает пресс-служба областного правительства. В первую очередь это касается сдаваемых в эксплуатацию многоквартирных домов. В домах, сданных в последние пять лет под парковку предусмотрено от 20 до 50 машино- мест, что в несколько раз ниже нормы.

Не лучше ситуация и с обустройством парковок на центральных магистралях города. Между тем, по словам вице-мэра Омска Сергея Фролова, в ближайшее время положение должно изменится, планируется внести корректировки в решение Горсовета, регулирующее процесс строительства парковок.

Кроме того, сейчас разрабатывается новая концепция развития единого парковочного пространства Омска. По этому плану в городе поэтапно будет построено 7 тысяч парковочных мест, на 23 улицах в центре города. Уже подготовлено 10 техпаспортов парковок на 923 машино-места в центре города.

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