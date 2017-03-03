В центре Омска построят парковки на 7 тысяч мест

Накануне на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движение речь шла об ужесточении требований к обустройству дворовых территорий парковочными местами, сообщает пресс-служба областного правительства. В первую очередь это касается сдаваемых в эксплуатацию многоквартирных домов. В домах, сданных в последние пять лет под парковку предусмотрено от 20 до 50 машино- мест, что в несколько раз ниже нормы.



Не лучше ситуация и с обустройством парковок на центральных магистралях города. Между тем, по словам вице-мэра Омска Сергея Фролова, в ближайшее время положение должно изменится, планируется внести корректировки в решение Горсовета, регулирующее процесс строительства парковок.