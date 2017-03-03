В России подскочили цены на автомобили

Исследование стоимости новых легковых автомобилей на российском рынке провело аналитическое агентство «
Некоторые компании изменили стоимость лишь одной модели, в частности, у Ford подорожал кроссовер Kuga на 1,3-2%. У английской MINI стала дороже на 1,2% модель One, а у японского бренда Nissan выросла стоимость сразу двух моделей – кроссовера Qashqai (на 1,5-2,2%) и седана Almera 2017 года (на 1,9-2,5%).
Некоторые бренда изменили модельный ряд или комплектации отдельных своих моделей. Таким образом, у корейской компании Hyundai стартовали продажи Solaris нового поколения, доступной в четырех комплектациях, по цене от 599 тысяч до 899,9 тысяч рублей. Начальная цена автомобиля на 4% ниже стоимости этой модели прошлого поколения.
Кроссовер Subary XV 2017 года в комплектации Hyper Edition подорожал на 13,1%. Компания Peugeot прекратила продажи хэтчбека 308 в комплектации GT, из-за чего его цена уменьшилась на 5,3%.
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