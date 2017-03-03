В России подскочили цены на автомобили

Некоторые бренда изменили модельный ряд или комплектации отдельных своих моделей. Таким образом, у корейской компании Hyundai стартовали продажи Solaris нового поколения, доступной в четырех комплектациях, по цене от 599 тысяч до 899,9 тысяч рублей. Начальная цена автомобиля на 4% ниже стоимости этой модели прошлого поколения.



Кроссовер Subary XV 2017 года в комплектации Hyper Edition подорожал на 13,1%. Компания Peugeot прекратила продажи хэтчбека 308 в комплектации GT, из-за чего его цена уменьшилась на 5,3%.