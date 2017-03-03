Город55
ГлавноеВсе новости

В России подскочили цены на автомобили

3 марта 2017, 08:34
Подорожание до 13%.

Исследование стоимости новых легковых автомобилей на российском рынке провело аналитическое агентство «Автостат», согласно его результатам во творой половине февраля цену изменили 11 автокомпаний.

Некоторые компании изменили стоимость лишь одной модели, в частности, у Ford подорожал кроссовер Kuga на 1,3-2%. У английской MINI стала дороже на 1,2% модель One, а у японского бренда Nissan выросла стоимость сразу двух моделей – кроссовера Qashqai (на 1,5-2,2%) и седана Almera 2017 года (на 1,9-2,5%).

Некоторые бренда изменили модельный ряд или комплектации отдельных своих моделей. Таким образом, у корейской компании Hyundai стартовали продажи Solaris нового поколения, доступной в четырех комплектациях, по цене от 599 тысяч до 899,9 тысяч рублей. Начальная цена автомобиля на 4% ниже стоимости этой модели прошлого поколения.

Кроссовер Subary XV 2017 года в комплектации Hyper Edition подорожал на 13,1%. Компания Peugeot прекратила продажи хэтчбека 308 в комплектации GT, из-за чего его цена уменьшилась на 5,3%.


Фото: иллюстрация

#Новости#Общество#Бизнес#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31