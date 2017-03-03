Город55
ГлавноеВсе новости

В омской больнице пациентам давали некачественную еду

3 марта 2017, 12:21
Геркулес с истекшим сроком годности.

По данным пресс-службы регионального Управления Россельхознадзора в феврале при плановой проверке Называевской центральной районной больницы выявлены нарушения в части требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и качества крупы, закупаемой для госнужд.

Отмечается, что в учреждении хранилась партия хлопьев овсяных «Геркулес» в количестве 7,2 килограммов, у которой истек срок годности.

В ходе проведения экспертизы установлено, что данная партия овсяных хлопьев непригодна для использования в пищевых целях, так как она не соответствует ГОСТ по показателям «кислотность» и «содержание сорной примеси».

Результат данной проверки и обнаружения просроченных продуктов - юридическое и должностное лица медучреждения привлечены к административной ответственности по статье 7.18 КоАП России. Кроме этого, главврачу выписано предписание, по которому уничтожение некачественной партии овсяных хлопьев должно быть произведено в установленный срок.

Данные акты в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Фото: иллюстрация

#Новости#Здоровье#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31