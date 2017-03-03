В омской больнице пациентам давали некачественную еду

По данным пресс-службы регионального Управления Россельхознадзора в феврале при плановой проверке Называевской центральной районной больницы выявлены нарушения в части требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и качества крупы, закупаемой для госнужд.
Отмечается, что в учреждении хранилась партия хлопьев овсяных «Геркулес» в количестве 7,2 килограммов, у которой истек срок годности.
В ходе проведения экспертизы установлено, что данная партия овсяных хлопьев непригодна для использования в пищевых целях, так как она не соответствует ГОСТ по показателям «кислотность» и «содержание сорной примеси».
Результат данной проверки и обнаружения просроченных продуктов - юридическое и должностное лица медучреждения привлечены к административной ответственности по статье 7.18 КоАП России. Кроме этого, главврачу выписано предписание, по которому уничтожение некачественной партии овсяных хлопьев должно быть произведено в установленный срок.
Данные акты в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.
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