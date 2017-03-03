В Омске неизвестный сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП

Как сообщили порталу Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, ДТП произошло в 07:50 в районе дома №53 по Космическому проспекту. Женщина 1976 года рождения с ребенком 2001 года рождения пересекали проезжую часть в неустановленном месте и попали под колеса автомобиля.