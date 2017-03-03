В Омске неизвестный сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП

Сегодня, 3 марта, в утренние часы произошло ДТП на Космическом проспекте, под колеса автомобиля попали женщина с ребенком. Водитель с места происшествия скрылся.
Как сообщили порталу Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, ДТП произошло в 07:50 в районе дома №53 по Космическому проспекту. Женщина 1976 года рождения с ребенком 2001 года рождения пересекали проезжую часть в неустановленном месте и попали под колеса автомобиля.
Совершивший наезд водитель скрылся с места ДТП. В настоящее время машина, сбившая женщину с ребенком, не установлена.
Полиция просит откликнуться очевидцев данного происшествия, которые могут позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Омску 79-20-10, 79-35-04 и 02.
Фото: vk.com/aomsk