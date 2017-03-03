Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске неизвестный сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП

3 марта 2017, 09:15
Поиск очевидцев.

Сегодня, 3 марта, в утренние часы произошло ДТП на Космическом проспекте, под колеса автомобиля попали женщина с ребенком. Водитель с места происшествия скрылся.

Как сообщили порталу Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, ДТП произошло в 07:50 в районе дома №53 по Космическому проспекту. Женщина 1976 года рождения с ребенком 2001 года рождения пересекали проезжую часть в неустановленном месте и попали под колеса автомобиля.

Совершивший наезд водитель скрылся с места ДТП. В настоящее время машина, сбившая женщину с ребенком, не установлена.

Полиция просит откликнуться очевидцев данного происшествия, которые могут позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Омску 79-20-10, 79-35-04 и 02.

Фото: vk.com/aomsk



#Новости#ДТП#Происшествия#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31