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УФАС: Омскгоргаз незаконно взимал плату с омичей

3 марта 2017, 18:43
Выдано предписание.

Сегодня, 3 марта, комиссия омского УФАС признала действия АО «Омскгоргаз» нарушением закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба омского антимонопольного управления.

По информации УФАС, газовщики незаконно взимали плату с омичей за выезд контролера Омскгоргаза по заявкам абонентов, для снятия показаний счетчиков и выдачи справки об отсутствии задолженности за газ.

Данная практика нарушала положения Правил поставки газа для коммунально-бытовых нужд населению (постановление Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 и приказ ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2) и ущемляла интересы потребителей.

Комиссия омского УФАС выдала предписание АО «Омскгоргаз» - прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Кроме того, предприятие в течение 10 дней должно перечислить в федеральный бюджет доход в размере более 460 тысяч рублей, полученный с 1 января 2014 по 28 февраля 2017 года.

Фото: иллюстрация

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