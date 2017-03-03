УФАС: Омскгоргаз незаконно взимал плату с омичей

Комиссия омского УФАС выдала предписание АО «Омскгоргаз» - прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Кроме того, предприятие в течение 10 дней должно перечислить в федеральный бюджет доход в размере более 460 тысяч рублей, полученный с 1 января 2014 по 28 февраля 2017 года.