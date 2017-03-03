Скандал с картельным сговором: подрядчиков на дороги найдут иначе

«Я не готов сказать, что планируется в части УФАС, контроля. В прошлом году торги проводила Администрация Омска. В этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» мы планируем выделить городу 450 миллионов из областного бюджета. Вот эти деньги будут отторговываться Главным управлением контрактной системы Омской области. То есть подрядную организацию будет определять областная организация. В этом году мы будем проводить торги примерно в апреле, 450 миллионов областных, 50 миллионов города. Не на строительство, а на ремонт дорог».