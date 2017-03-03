Скандал с картельным сговором: подрядчиков на дороги найдут иначе

Сегодня в Советском округе прошел рейд по контролю качества дорог, отремонтированных в 2016 году и ранее. В обследовании состояния дорожного полотна приняли участие Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса Министерства строительства, Михаил Горчаков, начальник отдела департамента горхозяйства и доцент СИБАДИ Александр Лыткин.
В частности, в ходе рейда Дмитрий Христолюбов ответил на вопрос о вероятном картельном сговоре победителей аукционов по ремонту дорог в 2016 году.
«Я не готов сказать, что планируется в части УФАС, контроля. В прошлом году торги проводила Администрация Омска. В этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» мы планируем выделить городу 450 миллионов из областного бюджета. Вот эти деньги будут отторговываться Главным управлением контрактной системы Омской области. То есть подрядную организацию будет определять областная организация. В этом году мы будем проводить торги примерно в апреле, 450 миллионов областных, 50 миллионов города. Не на строительство, а на ремонт дорог».
По словам Христолюбова, планируется ремонт 32 улиц в городе и 50 километров основных региональных дорог у Омска. На дороги в 2017 году выделяется всего 2 миллиарда рублей, из них – 1 миллиард рублей федерального бюджета.
Напомним, 1 ноября 2016 года, областное УФАС возбудило дело в отношении ряда организаций, участвовавших в торгах по ремонту городских дорог. В проведении торгов антимонопольщики усматривают признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции», а именно – запрет на соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. Иными словами, участники торгов подозреваются в картельном сговоре.
Ранее в Омском УФАС отказались от комментария порталу Gorod55.ru в связи с тем, что расследование дела не завершено. По словам пресс-секретаря регионального ведомства Марины Девятериковой, максимальный срок рассмотрения может занять девять месяцев.
«Длинные сроки связаны с необходимостью сбора доказательств. Чтобы доказать сговор на торгах, нужна кропотливая и аккуратная работа. Мы запрашиваем информацию непосредственно у наших ответчиков, работаем с налоговой инспекцией и другими органами, в том числе правоохранительными. Мы должны направить запрос, получить на него ответ, все это проанализировать… Отсюда такие сроки», - пояснил руководитель Омского УФАС Вадим Кабаненко позднее, на пресс-конференции УФАС по итогам 2016 года.
«Как мы знаем, сами дороги построены, денежные средства освоены. Теперь надо посмотреть, а в результате данных действий государству был причинен какой-либо ущерб или нет? Лучше медленно и верно сделаем свои выводы, любая наша позиция, любое наше решение будет обжаловано в суде», отмечает Кабаненко.
Ближайшее заседание комиссии УФАС по делу о картельном сговоре назначено на март. Размер вероятного штрафа в УФАС пока не называют, но уверяют, что он может оказаться «приличным» - от 1 до 15% от размера заказа, который обвиняемые в сговоре получили и освоили. Если сговор установят в одних торгах – это одна сумма, если в нескольких – уже иная.
Кабаненко добавляет, что окончательный круг ответчиков уточняется: «В заявлении фактически были указаны все подрядчики, которые участвовали в торгах. Но это не значит, что все они автоматически становятся нарушителями. Мы разбираемся, какой была схема действия».