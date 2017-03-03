Шлеменко заявил, что хочет встретить американца коленом в голову

Сегодня, 3 марта, в спорткомплексе «Олимпийский» в рамках турнира M-1 Challenge 75 пройдет поединок между омским бойцом Александром Шлеменко и американцем Полом Брэдли.
Экс-чемпион Bellator в среднем весе сообщил, что подготовка к бою прошла по стандартному графику за исключением отсутствующего последнего этапа, подразумевающего под собой акклиматизацию в США, передает
Касательно плана на поединок, омский боец смешанных единоборств отметил, что хотел бы попробовать встреть Брэдли ударом колена, кроме того, он не отказался бы от того, чтобы этот удар пришелся в голову его оппонента.
По поводу Пола Брэдли омич отметил, что американец является рабочим бойцом, который постоянно находится в хорошей форме, всегда готов к поединку, поэтому побить его будет не просто. Кроме того, Шлеменко рассказал о своем волнении перед грядущим боем. Связано это с тем, что большое количество россиян прилетело за его победой, и это оказывает на спортсмена большое давление.
Фото: vk.com/russianstorm