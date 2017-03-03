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Шлеменко заявил, что хочет встретить американца коленом в голову

3 марта 2017, 10:48
Новый вызов для бойца.

Сегодня, 3 марта, в спорткомплексе «Олимпийский» в рамках турнира M-1 Challenge 75 пройдет поединок между омским бойцом Александром Шлеменко и американцем Полом Брэдли.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе сообщил, что подготовка к бою прошла по стандартному графику за исключением отсутствующего последнего этапа, подразумевающего под собой акклиматизацию в США, передает Life.

Касательно плана на поединок, омский боец смешанных единоборств отметил, что хотел бы попробовать встреть Брэдли ударом колена, кроме того, он не отказался бы от того, чтобы этот удар пришелся в голову его оппонента.

По поводу Пола Брэдли омич отметил, что американец является рабочим бойцом, который постоянно находится в хорошей форме, всегда готов к поединку, поэтому побить его будет не просто. Кроме того, Шлеменко рассказал о своем волнении перед грядущим боем. Связано это с тем, что большое количество россиян прилетело за его победой, и это оказывает на спортсмена большое давление.


Фото: vk.com/russianstorm

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