Шлеменко заявил, что хочет встретить американца коленом в голову

По поводу Пола Брэдли омич отметил, что американец является рабочим бойцом, который постоянно находится в хорошей форме, всегда готов к поединку, поэтому побить его будет не просто. Кроме того, Шлеменко рассказал о своем волнении перед грядущим боем. Связано это с тем, что большое количество россиян прилетело за его победой, и это оказывает на спортсмена большое давление.