Прокуратура спасла омский бизнес от запугивания и угроз общественников

В Омской области представители общественной организации навязывали предпринимателям платные услуги, в случае отказа угрожали обратиться в органы, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Надзорное ведомство установило, общественная организация по защите прав потребителей ОРОО «ОЗПП «МИТА» за отказ от их консультационных услуг, обещала бизнесменам сообщить о якобы имевших место фактах нарушения прав потребителей.
Судя по многочисленным фактам обращений предпринимателей, действия общественников осуществлялись на системной основе.
Калачинский межрайонный прокурор внес представление руководителю ОРОО «ОЗПП «МИТА» об устранении нарушений и недопустимости подобных действий.
Стало известно, что два работника организации, в том числе заместитель руководителя, привлечены к дисциплинарной ответственности. Один из сотрудников в добровольном порядке покинул общественную организацию.
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