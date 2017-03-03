Прокуратура спасла омский бизнес от запугивания и угроз общественников

Калачинский межрайонный прокурор внес представление руководителю ОРОО «ОЗПП «МИТА» об устранении нарушений и недопустимости подобных действий.

Стало известно, что два работника организации, в том числе заместитель руководителя, привлечены к дисциплинарной ответственности. Один из сотрудников в добровольном порядке покинул общественную организацию.