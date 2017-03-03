Потоп рядом с Омским аэропортом. МЧС готовит спасение 94 тыс. жителей

ГУ МЧС России по Омской области и Правительство региона ведут подготовку к паводку с осени 2016 года. В частности, на территории Омска и области готовы к работе стационарные пункты временного размещения (ПВР). Всего их 441 общей вместимостью 94879 человек. В том числе на территории города 41 (для 8050 человек).