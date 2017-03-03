Потоп рядом с Омским аэропортом. МЧС готовит спасение 94 тыс. жителей

По предварительным прогнозам в зону возможного подтопления в Омской области весной 2017 года попадают 96 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Согласно данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» за текущую зиму, с октября 2016 года по январь 2017-го, снежных осадков выпало на 20 процентов больше, чем за весь зимний период прошлого года.
При наихудшем развитии событий только в городе Омске подтоплено будет 254 места. Наиболее проблемные участки находятся у территории Омского аэропорта, озера Мохового, Окружной дороги, Красноярского тракта и посёлка Немецкий.
Серьезная ситуация с подтоплением ожидается также в 96 населенных пунктах Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского и Черлакского районов Омской области.
ГУ МЧС России по Омской области и Правительство региона ведут подготовку к паводку с осени 2016 года. В частности, на территории Омска и области готовы к работе стационарные пункты временного размещения (ПВР). Всего их 441 общей вместимостью 94879 человек. В том числе на территории города 41 (для 8050 человек).
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