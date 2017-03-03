Пламя охватило два маршрутных автобуса, позднее обнаружение возгорания

За прошедшие сутки, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, в городе зафиксированы два возгорания автомобилей - в обоих случаях горели микроавтобусы, припаркованные около домов.
Первый инцидент произошел 2 марта в Октябрьском округе. Сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного во дворе дома по адресу 29-я Рабочая, 31, поступило на пульт «101» в 07:02. Первые спасательные расчеты прибыли на место происшествия в 07:09. На момент прибытия пожарных происходило горение в моторном отсеке автомобиля ГАЗ-3221, 2007 года выпуска. Полная ликвидация - в 07:25. На место выезжали 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. В результате огнем повреждено навесное оборудование моторного отсека.
Второй раз за сутки омские пожарные выезжали на тушение возгорания автомобиля ночью в Центральный округ. Сообщение о горящем припаркованном во дворе дома автомобиле поступило в дежурную часть спасательной охраны в 01:56. Незамедлительно на место происшествия - на улицу 10 лет Октября, 219 - выехали пожарные в составе 8 человек и 2 единицы специальной техники. Зарегистрировано горение автомобиля Iveko Daily, 2000 года выпуска. В результате также, как и в предыдущем случае, огнем поврежден моторный отсек, кроме этого повреждения получили лобовое стекло, лакокрасочное покрытие кузова, разобрана панель приборов автомобиля.
Условиями развития пожаров стали позднее обнаружение и позднее обращение в пожарную охрану. Материальный ущерб и причины возгораний будут установлены в ходе назначенной проверки.
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