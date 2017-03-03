Пламя охватило два маршрутных автобуса, позднее обнаружение возгорания

Второй раз за сутки омские пожарные выезжали на тушение возгорания автомобиля ночью в Центральный округ. Сообщение о горящем припаркованном во дворе дома автомобиле поступило в дежурную часть спасательной охраны в 01:56. Незамедлительно на место происшествия - на улицу 10 лет Октября, 219 - выехали пожарные в составе 8 человек и 2 единицы специальной техники. Зарегистрировано горение автомобиля Iveko Daily, 2000 года выпуска. В результате также, как и в предыдущем случае, огнем поврежден моторный отсек, кроме этого повреждения получили лобовое стекло, лакокрасочное покрытие кузова, разобрана панель приборов автомобиля.