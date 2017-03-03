Омичка потеряла деньги, прочитав смс-сообщение

Омские полицейские предупреждают граждан: не открывайте незнакомые СМС-сообщения на своих мобильных телефонах, тем более не устанавливайте никаких программ, содержащихся в подобных сообщениях. Рекомендуется установить антивирусную программу на мобильное устройство и ни в коем случае не скачивать подозрительные приложения и не переходить по ссылкам.