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Омичка потеряла деньги, прочитав смс-сообщение

3 марта 2017, 13:24
Случай кибермошенничества.

В Крутинском районе расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 273 части 1 УК России – использование и распространение вредоносных компьютерных программ, сообщает пресс-служба ОМВД России по Крутинскому району.

В отдел полиции обратилась 52-летняя жительница Крутинского района. Она заявила, что с ее счета списаны деньги в размере 7900 рублей.

Женщина пояснила, что накануне со своего смартфона она неоднократно открывала смс-сообщения и просматривала графические файлы. Предположительно, именно в этот момент смартфон получил вредоносную программу. Итоги компьютерной экспертизы подтвердили наличие вредоносных файлов в памяти телефона.

Известно, что специально созданная компьютерная программа используется злоумышленниками с целью установки на мобтльный телефон, чтобы получить доступ к функции отправки СМС и использования приложения «мобильный банк». После этого вредоносная программа переводит денежные средства банковских карт на сторонний счет.

Максимальное наказание за совершение подобного преступления – ограничение свободы на срок до 4 лет.

Омские полицейские предупреждают граждан: не открывайте незнакомые СМС-сообщения на своих мобильных телефонах, тем более не устанавливайте никаких программ, содержащихся в подобных сообщениях. Рекомендуется установить антивирусную программу на мобильное устройство и ни в коем случае не скачивать подозрительные приложения и не переходить по ссылкам.


Фото: иллюстрация

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