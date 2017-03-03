Омичка лишилась почти 100 тысяч, поговорив по телефону

Следователю потерпевшая пояснила, что ей на телефон позвонила женщина, которая представилась работником одного из банков, предложив омичке получить компенсацию за «сгоревшие» ранее вклады. Собеседница убедила потерпевшую пойти к банкомату, чтобы совершить ряд операций для получения денежных средств. Далее заявительнице пришли SMS-пароли, которые она сообщила злоумышленнице, а позже обнаружила, что с ее банковской карты списано 98 тысяч рублей.