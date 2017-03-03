Омичка лишилась почти 100 тысяч, поговорив по телефону

В дежурную часть полиции «Октябрьский» с заявлением о пропаже крупной денежной суммы с банковской карты обратилась 68-летняя омичка.
Следователю потерпевшая пояснила, что ей на телефон позвонила женщина, которая представилась работником одного из банков, предложив омичке получить компенсацию за «сгоревшие» ранее вклады. Собеседница убедила потерпевшую пойти к банкомату, чтобы совершить ряд операций для получения денежных средств. Далее заявительнице пришли SMS-пароли, которые она сообщила злоумышленнице, а позже обнаружила, что с ее банковской карты списано 98 тысяч рублей.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», предусматривающая наказание в виде 5 лет лишения свободы. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс направленных на раскрытие преступления оперативно-разыскных мероприятий.
Омская полиция напоминает:
- не следует сообщать посторонним лицам номер банковской карты, пароли и логин от интернет-банка, а также SMS-пароли, что приходят на телефон;
- отправлять SMS на незнакомые номера также не следует;
- если вы стали жертвой подобного преступления, что следует обратиться в полицию по телефону «02».
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
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