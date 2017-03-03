Омичей ждут 25-градусные морозы, весна начнется только 9 апреля

Какой будет погода в наступившем месяце волнует многих – начиная с садоводов и аграриев, которые уже в марте начинают строить планы на посевные работы этого сезона, так и обычных граждан, собирающихся с удовольствием провести свободное время на свежем воздухе.
О начале весны свидетельствуют некоторые признаки, например, увеличивающийся поток света и тепла, повышение в два раза температуры по сравнению с предыдущим месяцем.
Омские синоптики представили предварительный прогноз погоды на первый весенний месяц.
По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в марте может наблюдаться очень низкая температура, но в конце месяца все равно начнет интенсивно таять снег.
По словам О.Ю. Демидовой, начальника отдела метеорологических прогнозов, весной принято называть тот временной промежуток, когда среднесуточная температура воздуха перешагнет отметку 0 градусов. Для Омска этот период предположительно наступит 9 апреля, в Омском регионе – с 8 по 12 апреля. Основное снеготаяние будет происходить с 14 марта по 1 апреля.
Как сообщает пресс-служба ГМЦ ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС, среднемесячная температура воздуха в марте составит от минус 4 до минус 7 градусов, этот показатель выше нормативного на 3-4 градуса.
Первая декада охарактеризуется температурными перепадами: ночью от -6 до -11 градусов, при прояснениях до -18, днем от 0 до +5 градусов.
Во второй декаде прогнозируется понижение ночной температуры до -25 градусов, дневной до -13 градусов.
Третья декада марта принесет постепенное потепление и повышение температуры воздуха днем до плюс 6, местами по югу до +11 градусов; ночью -1…-6°С.
Кроме этого, ожидается выпадение осадков больше нормы (10-15 мм): местами пройдет снег различной интенсивности, возможен переход на метель. В большинстве дней первой декады и в отдельные дни второй и третьей декады – порывистый ветер, в периоды оттепелей - мокрый снег.
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