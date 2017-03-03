Нападение в омском супермаркете, задержан мужчина в крови и с ножом

Ранее: мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, зашел в один из супермаркетов, чтобы приобрести очередную дозу алкоголя. За неадекватное поведение и агрессивный настрой покупатель был выпровожен из торгового зала. На улице разгневанный мужчина начал ногой разбивать припаркованный автомобиль Nissan, который принадлежал одному из сотрудников данного магазина. Увидев это, 19-летний владелец авто, вышел на улицу, где произошла словесная ссора с нетрезвым покупателем, которая переросла в драку. После этого злоумышленник удалился, а молодой человек вернулся на рабочее место. Однако, вскоре правонарушитель вернулся в магазин, но уже успев вооружиться кухонным ножом, для продолжения разговора со своим «обидчиком». На глазах других покупателей, вооруженный омич принялся размахивать ножом, пытаясь нанести удары молодому парню, но тот, в свою очередь, успел укрыться в подсобном помещении и закрыться. В порывах гнева пьяный омич разбил стеклянные двери супермаркета и убежал.