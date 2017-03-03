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Мужчины в Омском регионе долго не живут

3 марта 2017, 13:57
Слабый пол.

По данным Омского отделения Пенсионного фонда РФ, в регионе проживает 589 тысяч пенсионеров, из них подавляющее большинство женщины 395 тысяч.

В информационной базе ПФ РФ числятся 603 омички, работавшие трактористами – машинистами, 302 - в текстильной промышленности, на работах повышенной интенсивности и тяжести. Стоит отметить, что 70 женщин встретивших свой 80-ый год рождения продолжают трудиться.

Среди омичей-долгожителей, которые перешагнули столетний рубеж - 68 женщин и лишь 8 мужчин. Самой пожилой омичке исполнилось 109 лет. Она проживает в Октябрьском административном округе города.

Фото: Андрей Кутузов

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