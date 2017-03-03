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Капремонт моста в центре Омска оценили в 320 млн рублей

3 марта 2017, 18:09
Строительство начнется, когда будут деньги.

Стоимость реализации объекта «Капитальный ремонт моста «Юбилейный» через реку Омь» ориентировочно составит – 320 миллионов рублей, сообщил директор департамента строительства администрации Омска Илья Трушников.

Напомним, ранее портал Gorod55.ru сообщал, что муниципальный контракт на разработку проекта по капремонту Юбилейного моста заключен еще 9 августа 2016 года, с компанией ООО «Сибмост-Стройпроект». Сумма – 4,3 миллиона рублей. Проектно-сметная документация проходит экспертизу в Омском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России».
По словам Ильи Трушникова, сроки выполнения работ по объекту около 13 месяцев, но все будет зависеть от финансирования.

«Сроки начала и завершения производства работ будут определены после получения положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и о проверке достоверности определения сметной стоимости , а также выделения бюджетных ассигнований из бюджетов различного уровня нас строительство моста», - подчеркнул руководитель департамента.

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