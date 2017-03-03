Капремонт моста в центре Омска оценили в 320 млн рублей

Стоимость реализации объекта «Капитальный ремонт моста «Юбилейный» через реку Омь» ориентировочно составит – 320 миллионов рублей, сообщил директор департамента строительства администрации Омска Илья Трушников.
Напомним, ранее портал Gorod55.ru сообщал, что
По словам Ильи Трушникова, сроки выполнения работ по объекту около 13 месяцев, но все будет зависеть от финансирования.
«Сроки начала и завершения производства работ будут определены после получения положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и о проверке достоверности определения сметной стоимости , а также выделения бюджетных ассигнований из бюджетов различного уровня нас строительство моста», - подчеркнул руководитель департамента.