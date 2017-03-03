Капремонт моста в центре Омска оценили в 320 млн рублей

Напомним, ранее портал Gorod55.ru сообщал, что муниципальный контракт на разработку проекта по капремонту Юбилейного моста заключен еще 9 августа 2016 года, с компанией ООО «Сибмост-Стройпроект». Сумма – 4,3 миллиона рублей. Проектно-сметная документация проходит экспертизу в Омском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По словам Ильи Трушникова, сроки выполнения работ по объекту около 13 месяцев, но все будет зависеть от финансирования.