Эксперты пока не видят смысла исправлять провалы на дорогах Омска

Сегодня представители омского Минстроя, департамента горхозяйства Омска и эксперты-дорожники провели рейд в Советском округе, где провели комиссионное обследование участков дорог, отремонтированных в 2016 году. В проверке приняли участие Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса Министерства строительства, Михаил Горчаков, начальник отдела департамента горхозяйства и доцент СИБАДИ Александр Лыткин.
Журналистам предложили пройти участок дороги от остановки у ДК Малунцева до бывшей Советской администрации, и даже на этом коротком участке дороги был выявлен ряд дефектов. В большинстве, трещины, но встречаются и недостатки иного рода:
- Смотрите, дождеприемная решетка расположена на полосе наката, это грубое нарушение. Такого нельзя допускать, она должна быть в одном уровне с асфальтом. При этом под решетками нет основания, решетка болтается, - отмечает Христолюбов.
Ранее обследование дорог прошло на Соборной площади, улице Заозерной (ремонтировали два года назад), улицах Королева и Химиков, 22-го Апреля, Нефтезаводской, на проспекте Мира и Красноярском тракте. «Больших дефектов нет. В основном, трещины», отмечает Христолюбов. По его словам, самое большое количество трещин комиссия обнаружила на участки дороги в районе остановки ДК Малунцева, «через три-пять метров, каждая протяженностью от 10 до 60 метров».
Дмитрий Христолюбов провел инструментальное исследование участка дороги на пешеходном переходе по улице Нефтезаводской, в районе Советского исполкома:
- Хочу этот участок дороги посмотреть, здесь в прошлом году перед укладкой асфальта коммунальщики копали траншею, и мы буквально через две недели укладывали асфальт. Посмотрим, есть просадка или нет, насколько коммунальщики хорошо сработали. Рейка для измерения длиной в три метра, идеально ровная, с точностью до десятых миллиметра. Ее прикладываем и смотрим, есть просвет или нет, - комментирует Христолюбов.
- Если просвет под рейкой есть, и он больше пяти миллиметров, уже дефект – в случае, если покрытие новое. Данное покрытие уже в эксплуатации, год назад здесь дефектов не было. Сейчас мы смотрим, появились ли они после зимы. Да, есть. Проходит пятнадцать миллиметров, со свистом. Есть уже дефект, просадка порядка 20 миллиметров, - заключает начальник управления дорожного комплекса Минстроя.
По его словам, трещины на дорогах присутствуют всегда, но их можно минимизировать. В ходе рейда эксперты «видели одну начинающуюся выбоину – асфальт скрашивается, туда попадает вода, и с каждым сезоном, при таянии, она отламывает по одной щебеночке». Христолюбов отмечает, что там будет яма уже в конце весны:
- Хорошо, что это единственная яма, которую мы увидели при своей проверке. Больше таких ям мы не видели, основные дефекты – трещины, были две просадки в местах переустройства коммуникаций.
После проверки Минстрой рекомендует заказчику, Управлению дорожного хозяйства и благоустройства Омска, в лице руководителя Владимира Казимирова, предъявить претензии подрядной организации, чтобы она устранила данный дефект за счет собственных средств, по гарантийным обязательствам, заявил Христолюбов.
Добавим, что трещины на дороге - дефект негарантийный, то есть прочистить их, залить битумной мастикой или другим вяжущим материалом, чтобы ограничить туда доступ воды – уже задача обслуживающей организации. К гарантийным дефектам относится все, что связано с нарушением ровности покрытия, например, яма или просадка в местах коммуникаций. Гарантийные сроки начинаются от четырех лет на верхнее покрытие, пять лет на нижнее, основание – шесть лет, на искусственное сооружение – восемь лет.
«Наверное, по просадкам больше вопрос не к дорожникам, а к коммунальщикам, которые в этом месте прокладывали коммуникации, вероятно, с нарушением технологий. Дорожники, устранив дефекты, уже сами предъявят им иски», - добавляет Дмитрий Христолюбов. По его оценке, работы проведут в мае-начале июня, когда будет теплая погода.
Доцент СИБАДИ Александр Лыткин уверен, что не стоит из появившихся трещин делать трагедию, «страшно будет, если на них не обратят внимание, пока они в овраги не превратятся»:
- Да, трещины есть, но в достаточно приемлемом количестве, я ожидал худшего. Нужно эксплуатирующим организациям своевременно заделывать, герметизировать эти трещины. Не просто битумом, а специальными полимерными мастиками.
Лыткин отмечает, что появившиеся локальные провалы вполне объяснимы, но делать с ними что-то сейчас не нужно:
«Никакого смысла нет переводить материалы, это просто нелепо. Сейчас рано еще заставлять что-то делать: все тает. По Нефтезаводской небольшая просадочка есть, там прокладывали коммуникации. Появились поперечные трещины, видно, что поменялся рельеф. Это подлежит гарантийному ремонту. Дождаться теплого периода и выполнять работы ранним утром. Меня беспокоит только, что дорожники воспользуются старым методом и, в лучшем случае, будут проливать битумом. Эффект есть, но ниже».
- Если думать о долговечности, нужно правильно и заблаговременно выбирать технологию ремонта. Если бы дороги нормально эксплуатировали, своевременно проливали, отраженных трещин возникало бы меньше, заключают эксперты.
Фото: Андрей Кутузов