Эксперты пока не видят смысла исправлять провалы на дорогах Омска



- Если просвет под рейкой есть, и он больше пяти миллиметров, уже дефект – в случае, если покрытие новое. Данное покрытие уже в эксплуатации, год назад здесь дефектов не было. Сейчас мы смотрим, появились ли они после зимы. Да, есть. Проходит пятнадцать миллиметров, со свистом. Есть уже дефект, просадка порядка 20 миллиметров, - заключает начальник управления дорожного комплекса Минстроя.