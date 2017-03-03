Дороги Омска с новым асфальтом уже в трещинах, дальше ждут провалы

- Необходимо в меру повысить пластичность нового асфальта. Если будет слишком пластичный, появится волна. По данным Росавтодора, уже 1600 километров дорог построены с применением такого нанореагента, как унирем. Это добавка, которая претендует на модное слово «нано». Сырьем для производства такого реагента является резиновая крошка. У нас такая технология не применялась. У нас есть другие полимерные добавки. Но в прошлом году при ремонте дорог они не были использованы, главная причина заключается в этом, - объясняет Лыткин.