Дороги Омска с новым асфальтом уже в трещинах, дальше ждут провалы

Сегодня в Омске прошел рейд по контролю качества дорог, отремонтированных в 2016 году и ранее. В мероприятии приняли учатие представители омского Минстроя, департамента горхозяйства Омска и эксперты-дорожники.
Портал Gorod55.ru узнал у эксперта-дорожника, доцента СИБАДИ Александра Лыткина его оценку состояния дорожного полотна после зимы.
- Отраженные трещины - беда общеизвестная, даже мирового масштаба, - отмечает Александр Лыткин. - Решение требует конструктивного подхода, надо закладывать дополнительные слои.
К слову, дороги, которые будут делать на следующий год, тоже имеют трещины. Лыткин настаивает, что необходим комплексный подход к ремонту: «Нужно делать дополнительные слои или заложить слой не из пористого асфальта, а черный щебень». Эксперт также отмечает, что старение асфальта неизбежно там, где в составе присутствует битум.
- Необходимо в меру повысить пластичность нового асфальта. Если будет слишком пластичный, появится волна. По данным Росавтодора, уже 1600 километров дорог построены с применением такого нанореагента, как унирем. Это добавка, которая претендует на модное слово «нано». Сырьем для производства такого реагента является резиновая крошка. У нас такая технология не применялась. У нас есть другие полимерные добавки. Но в прошлом году при ремонте дорог они не были использованы, главная причина заключается в этом, - объясняет Лыткин.
По словам эксперта, «трещины есть практически на всех отремонтированных в прошлом году дорогах. Они будут появляться и дальше». Есть трещины силовые и температурные, или усадочные. Первые – это «провал на дорожном полотне», одна уже есть в Нефтяниках, утверждает Лыткин. Такие трещины возникают как следствие просадки, например, после прокладки коммуникаций. Второй тип, температурные, появляются с годами: материал стареет, происходит усадка.
Доцент Александр Лыткин говорит, что существует технология, позволяющая свести на нет появление трещин, но настаивает, что не стоит применять ее повсеместно:
«Если выполнять работу по технологии холодного ресайклинга, когда покрытие полностью разрушается, превращается в асфальтовый гранулят, омоноличивается, тогда мы практически исключим появление трещин. Но технология достаточно дорогая. И не везде есть необходимость полностью разрушать асфальт: если его упругости достаточно, ломать не нужно. Когда дорога не разрушена, в более-менее нормальном состоянии, существуют другие технологии».
Фото: Андрей Кутузов