Депутаты омского Горсовета проверят "незаконные зарплаты" жен-помощниц

Омский Городской совет по фактам выявленных прокуратурой нарушений при оплате труда помощников депутатов проводит собственную проверку, сообщает пресс-служба Горсовета.
Напомним, 28 февраля
В настоящее время в Горсовете собирают дополнительную информацию для устранения причин нарушений и возможного дисциплинарного взыскания в отношении помощников-прогульщиков.
Окончательное решение по данной ситуации примут по итогам рассмотрения представления прокуратуры в комитете по регламенту и вопросам организации работы Горсовета и после поступления дополнительной информации.