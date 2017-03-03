Депутаты омского Горсовета проверят "незаконные зарплаты" жен-помощниц

Напомним, 28 февраля омская прокуратура обнародовала факты незаконного расходования бюджетных денег депутатами Горсовета. В табели учета рабочего времени своих помощников (в двух случаях в должности помощников выступали жены депутатов) народные избранники отмечали рабочими те дни, когда помощники находились вне региона, а порой даже за рубежом.