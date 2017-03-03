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Депутаты омского Горсовета проверят "незаконные зарплаты" жен-помощниц

3 марта 2017, 16:01
Все покажет собственная ревизия.

Омский Городской совет по фактам выявленных прокуратурой нарушений при оплате труда помощников депутатов проводит собственную проверку, сообщает пресс-служба Горсовета.

Напомним, 28 февраля омская прокуратура обнародовала факты незаконного расходования бюджетных денег депутатами Горсовета. В табели учета рабочего времени своих помощников (в двух случаях в должности помощников выступали жены депутатов) народные избранники отмечали рабочими те дни, когда помощники находились вне региона, а порой даже за рубежом.

В настоящее время в Горсовете собирают дополнительную информацию для устранения причин нарушений и возможного дисциплинарного взыскания в отношении помощников-прогульщиков.

Окончательное решение по данной ситуации примут по итогам рассмотрения представления прокуратуры в комитете по регламенту и вопросам организации работы Горсовета и после поступления дополнительной информации.

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